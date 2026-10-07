La saga ‘Transformers’ prepara su vuelta a los cines con Steven Spielberg como productor: ¿regresará Michael Bay a la dirección?

En un Hollywood dominado por las franquicias, no es de extrañar que una saga como Transformers esté gestando un regreso que recupere el esplendor que vivió la propiedad intelectual en 2007. Aquel primer live-action recaudó 709 millones de dólares en todo el mundo, generando toda una serie de largometrajes que fueron perdiendo su fuelle comercial a partir del cuarto capítulo, Transformers: la era de la extinción. Pero no por ello se debe despreciar el acumulado de una marca con la que, sólo en películas, Paramount se ha embolsado más de 5.400 millones de dólares. Ahora, la próxima cinta –la octava de la IP– recuperará a Steven Spielberg en la producción ejecutiva y ya negocia con Michael Bay para ponerse tras las cámaras.

La noticia la adelantaba Deadline hace algunas horas, colocando en la ecuación a los dos referentes creativos que llevaron a que Transformers fuese una de las superproducciones claves de los 2000. La secuela, La venganza de los caídos, superó a su predecesora en el box office internacional con 836 millones. Aunque el gran filón taquillero de la saga llegó con Transformers: El lado oscuro de la luna (2011) y Transformers: La era de la extinción (2014), las cuales amasaron unas cifras de 1.123 y 1.104 millones de dólares respectivamente, siendo la primera el segundo filme más exitoso de su año y la segunda, el primero de una cartelera en la que también aparecían otros blockbusters, como Interstellar o El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos.

Sin embargo, y con la prensa especializada cada vez más desapegada de la historia de la licencia, Transformers fue perdiendo espectadores en las sucesivas entregas hasta llegar al fracaso animado de Transformers One. La cual, paradójicamente, sí que obtuvo el beneplácito de la crítica en su momento.

‘Transformers 8’ es una realidad: Spielberg y Michael Bay podrían unir fuerzas de nuevo

Spielberg y Bay se desligaron voluntariamente del proyecto tras el estreno en 2017 de Transformers: el último caballero, con Paramount intentando reiniciar la franquicia bajo un enfoque diferente. El objetivo ahora es el de recuperar el tono y la esencia de las primeras películas, con un guion escrito por Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle).

Tanto el estudio como Hasbro, la marca de juguetes poseedora de los derechos de la licencia, mantienen el argumento oficial bajo llave. Revitalizar la saga de Transformers es una prioridad después de que Paramount se acabe de fusionar con Warner Bros para terminar de materializarse en Skydance. Spielberg aceptó volver a implicarse tras ver el borrador de Fuchs.

Por su parte, Bay ha manifestado durante años su regreso e interés en volver a la historia de los Autobots contra los Decepticons, siendo realmente extraño que no termine liderando de nuevo la futura Transformers 8.

Bay, sin triunfos en la taquilla desde su adiós a la saga

Michael Bay siempre había sido un valor seguro para la taquilla antes de entrar a dirigir la franquicia de Hasbro. No obstante, el cineasta ha vivido en los últimos años un declive comercial desde Transformers: La era de la extinción.

13 horas (2016), Transformers: el último caballero (2017) y Ambulance (2022) fueron desastres en la cartelera mundial. Transformers 8 podría volver a ser su oportunidad de brillar con luz propia y recuperar su trono como rey de la recaudación.