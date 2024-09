‘Transformers One’: la cinta de animación se convierte en la película mejor valorada de la franquicia

Ha conseguido millones de dólares en la taquilla, pero la saga Transformers nunca ha tenido el beneplácito de la crítica. Tampoco es extraño, sobre todo teniendo en cuenta que partiendo de su alocado argumento, sus historias son puro entretenimiento que únicamente busca complacer a los cinéfilos de «estomago agradecido». Por ello, desde que se estrenase la primera entrega en acción real en 2007, Paramount Pictures no ha parado de explotar el universo robótico de los muñecos de Hasbro. En términos generales, la propiedad intelectual ha generado desde el 2011 un total de 25.000 millones de dólares, con 4.000 millones de dólares en la taquilla a través de sus seis películas. Ninguna de ellas logró ser un título destacable por parte del público a pesar de su rédito en la cartelera, haciendo que el nombre de la marca fuese sinónimo de «cine de baja calidad». Aunque ese adagio podría terminar para siempre con Transformers One.

La cinta de animación ha conseguido la unanimidad de la prensa especializada, logrando un esplendido 91% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Circunstancia que podría llevar a un nuevo interés de la major por el formato, dejando de lado esa fijación por la acción real que ha tenido la compañía y prolongando Transformer One como una saga propia e independiente que mire al futuro de la historia, más allá de esta precuela que nos explica parte del origen de los Autobots y los Decepticons. Parte de la responsabilidad del éxito para sorpresa de nadie, corre a cargo de poner a un nombre con una trayectoria firme y un currículum ejemplar tras las cámaras. Hablamos del norteamericano Josh Cooley, un cineasta nacido de Pixar y cuyo desempeño como guionista y animador lo llevó a dirigir en 2019 la celebrada Toy Story 4.

¿De qué trata ‘Transformers One’?

A partir de una historia de Bobby Rubio, los guionistas Andrew Barrer, Gabriel Ferrari y Eric Pearson han indagado sobre el nacimiento de estas criaturas y en el punto de partida de su antológica rivalidad. Pearson es un escritor de la casa Marvel que ha guionizado varias entregas del estudio como Thor: Ragnarok, Viuda Negra o la futura Thunderbolts, programada para estrenarse en 2025. Mientras que Barrer y Ferrari son conocidos en esencia, por ser los autores del libreto de Ant-man y la Avispa. Por tanto, podemos decir que desde Paramount tenían bastante claro que para lograr un producto espectacular y atractivo para las salas y crítica, debían pescar el talento de la factoría Disney.

La sinopsis oficial dice lo siguiente: «Mucho antes de que llegasen a la Tierra, Transformers One se remonta al origen de Optimus Prime y megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos».

La primera película hecha completamente en CGI de la IP, intentará rivalizar con el fenómeno Del revés 2 en los Oscar y también con Robot salvaje, la apuesta del formato por parte de Universal Pictures que confirma que el cine de animación ha gozado de una gran salud este 2024.

Un casting lleno de estrellas

No contar con actores reales para la ocasión no ha hecho que no se realice una apuesta claramente total por el valor de las estrellas cinematográficas de la actualidad. Transformer One contará en su elenco protagonista de voces en versión orinal con Chris Hesmworth (Thor), Brian Tyree Henry (Atlanta) Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Keegan-Michael Key (Wonka), Laurence Fishburne (Matrix), Jon Hamm (Mad Men) y Steve Buscemi (Reservoir Dogs).

En la composición musical encontramos a uno de los principales baluartes del cine comercial en el departamento sonoro. Brian Tyler, responsable de varias entregas de Fast & Furious y de oreas propuestas animadas como Super Mario Bros: la película o Chip y Chop: Los guardianes rescatadores, aunque en realidad donde más ha destacado Tyler a lo largo de su filmografía es en el terreno de la acción.

¿Qué dice la crítica?

La crítica que ya ha podido ver Transformers One habla de un hito en el terreno de la animación, con bromas ingeniosas y una emoción genuina. Características que suelen faltar desgraciadamente en el cine mainstream actual. Matt Goldberg de The Wrap, la definía así en su reseña para el medio estadounidense:

«Demuestra que hay un mundo mucho mejor de ‘Transformers’ esperando al público; uno que puede hacer pequeños guiños a la nostalgia, pero que está más interesado en contar su propia historia».

Por suerte, no queda nada para que podamos ver a estos guerreros robóticos, ya que Transformers One llegará a los cines españoles el próximo 20 de septiembre.