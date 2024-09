Tráiler de ‘Flow’: la «gran tapada» que podría llevarse el Oscar 2025 a Mejor película de animación

Hace bastante tiempo que al formato de la animación se le ha quitado esa etiqueta de «cine menor». Un mérito atribuible al gran desempeño creativo de Disney (sobre todo con Pixar) y a sellos distintivos como el del Studio Ghibli. Por eso, ya no extraña ver cómo en las listas anuales con las mejores películas siempre hay algún ejemplo del terreno animado. Ya sea bajo la comercialidad blockbuster de productos como Spider-Man: Cruzando el multiverso o desde el aspecto autoral de obras de la talla de El chico y la garza. Con el fin del verano y la clausura del Festival de cine de Cannes, la recta final del año se va convirtiendo poco a poco en una carrera en dirección a los Oscar 2025. Una futura ceremonia que podría tener en Flow a una de las principales «tapadas» en la categoría de Mejor largometraje de animación.

De producción letona, Flow tendrá que medirse a grandes rivales si quiere hacerse un huevo entre las cinco nominadas de la categoría. Más aún, su principal handicap será la distribución reducida y el alcance minoritario que tendrá con respecto a otras firmes candidatas como Del revés 2. La secuela de Pixar tiene el cariño del público y de la crítica, aparte de haber logrado convertirse en la octava película más taquillera de la historia del cine al acumular más de 1.600 millones de dólares en el box office mundial. Y es que pocas cosas puede haber más complicadas de vencer en la alfombra roja que una historia que posee el beneplácito de los espectadores y de la prensa especializada. No obstante, a Flow también le tocará lidiar seguramente con el apabullante despliegue técnico de otras rivales del tamaño de Robot salvaje o Transformers One. A falta de conocer si la aventura animal dirigida por Gins Zilbalodis consigue colarse en las nominaciones finales, el estudio ha compartido ya su tráiler comercial. Un desarrollo artístico espectacular que hacen de esta arca de Noe moderna, un recorrido por diferentes paisajes llenos de belleza, naturaleza y amistad entre las diferentes razas de animales que protagonizan este guion original coescrito entre el cineasta y Matiss Kaza.

Tráiler de ‘Flow’

Resulta imposible no entrar de lleno en el universo crepuscular y casi onírico que Dream Well Studio ha creado para Flow. Propuesta que recuerda en parte al aclamado videojuego independiente Stray, pero aunque ambos tengan como protagonista a un gato, el largometraje parte de un diseño bastante más cálido que el multipremiado título para consolas. Sin embargo, este filme es mucho más que una floritura estética o al menos, eso es lo que opinó la crítica internacional que la pudo ver en el Festival de Cine de Cannes donde compitió en la categoría Un Certain Regard, consideración que terminaría ganando la cinta china, Black Dog. Pero, ¿Cual es la historia de la que parte este felino negro?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde toda la raza humana parece haber desaparecido sin ninguna explicación. Para sobrevivir, termina buscando refugio en un barco con otro grupo de animales, resultando tan complicada la convivencia como la superación del miedo al agua por parte del pequeño protagonista. Juntos tendrán que superar sus diferencias y aprender a adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran».

Como ya ocurriese con la mayor parte de Wall-E y la española Robot Dreams, Flow está narrada sin diálogos con un relato que hará las delicias de los amantes de los animales, tengan la edad que tengan. La opinión de la prensa internacional fue unánime en su preestreno en el festival galo y actualmente, su repercusión crítica mantiene un 100% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Una trascendencia y exotismo que llevaron a que el crítico Christian Blauvelt de IndieWire la definiese como «una de las películas de animación sobre la naturaleza más innovadoras desde Bambi». Habrá que esperar para ver si la respuesta de los espectadores coincide con los asistentes al certamen de la croisette. Por el momento, Flow ya se ha coronado en el Festival de Cine de animación de Annency, logrando cuatro galardones entre los que se incluye el del Premio especial del Jurado y el Premio especial del público.

¿Cuándo llega a los cines?

Flow todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España, pero aterrizará en las salas de cine de Francia el próximo 30 de octubre. Falta saber de qué forma lo hará y si finalmente, encuentra una distribución dentro de la cartelera de nuestro país o si por el contrario, termina formando parte del catálogo de una plataforma de streaming. Desde luego, con semejante estilo visual, sería una pena que no terminase recalando en la gran pantalla de nuestros cines.