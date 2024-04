Chris Hemsworth se arrepiente mucho de esta película: «Me convertí en una parodia de mí mismo»

Pertenecer a una saga de películas en el panorama Hollywoodiense tiene sus evidentes ventajas, pero al mismo tiempo, puede terminar por lapidar la carrera de cualquier actor. Son muchos los que se han resistido a que el público los siga viendo como sus papeles más reconocibles. Ahí están los ejemplos de Daniel Radcliffe, Robert Pattinson o Kristen Stewart. Sin embargo, el género de los superhéroes puede ser incluso más complicado que sagas como Harry Potter o Crepúsculo, pues como bien argumentaba Tarantino, no existen estrellas en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel, pues estas son los propios héroes a los que encarnan. Es por eso por lo que quizás, la trayectoria de Chris Hemsworth vive cierto estancamiento. El papel de Thor le ha convertido en uno de los actores mejor pagados de la industria y le ha permitido el acceso a otras producciones, pero ni siquiera su respeto y su amor a Marvel hacen que no se arrepienta bastante de cierta entrega de la franquicia de La Casa de las Ideas.

Hablamos de Thor: Love and Thunder, la cuarta propuesta en solitario del Dios del Trueno, uno de los personajes más fuertes de los Vengadores. Tras la gran recepción de Thor: Ragnarok, el equipo de Kevin Feige volvió a confiar en el talento de Taika Waititi. El neozelandés nominado al Oscar había conseguido un gran hito, donde Kenneth Branagh y Alan Taylor fracasaron: convertir a Thor en un rol dominante dentro de la marca. Hasta la llegada del cineasta responsable de Jojo Rabbit, el superhéroe nórdico había firmado dos historias que no hacían justicia a las dimensiones del protagonista. ¿Cómo lo hizo? Pues llevando a Hemsworth y a Thor a su terreno, a través de la comedia. Ragnarok le imprimió al heredero de Asgard un carisma nunca antes visto y demostró (aunque ya lo sabíamos) que el australiano tiene un talento innato para el humor. La crítica coincidió en valorar esa ligereza, la cual no estaba exenta de potentes momentos dramáticos, siendo además una cinta clave en el futuro del personaje. Este éxito no fue replicado en Love and Thunder, sino más bien todo lo contrario. La comicidad se paso de frenada y ese equilibrio conseguido en su antecesora se fue al traste. Tanto, que hasta el propio Chris Hemsworth lo ve como una «parodia de sí mismo».

Todavía no puede perdonarse

Hemsworth tiene esa espinita clavada de lo que pudo ser y no fue y, aunque la mayoría de fans le echan la culpa a Waititi, evidentemente él se siente muy responsable de lo que terminó siendo esa nueva era del héroe tras Vengadores: Endgame.

«Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo. No mantuve la compostura», le contaba el intérprete a Variety en su última entrevista. Como bien reseña en el medio norteamericano, durante años el marido de Elsa Pataky intentó obtener grandes papeles dramáticos, pero rechazaba papeles importantes. Treinta y siete películas después, tiene en su haber, ocho éxitos de taquilla y por otro lado, fenómenos virales en Netflix gracias a la franquicia de Tyler Rake. No obstante, tanta acción le destrozó físicamente, perdiendo el rumbo: «Nada era tan divertido como antes o como lo había imaginado. Estaba haciendo películas consecutivas y haciendo giras de prensa, estaba casado y tenía tres hijos pequeños, y todo sucedía al mismo tiempo en un período muy corto».

Un «retiro» malinterpretado

Hace un par de años, como parte de la serie documental Sin límites con Chris Hemsworth, el actor se sometió a unas pruebas genéticas que revelaron que tenía dos copias del GEN APOE4. En términos científicos esto supone una predisposición genética al Alzheimer. Pero lo que más le afecta al actor no es este diagnóstico, sino en cómo la prensa malinterpretó un tiempo libre que había planeado antes de las pruebas. «Realmente me enfadó un poco porque sentí que había sido vulnerable con algo personal y lo había compartido. No importó cuánto dije ‘esto no es una sentencia de muerte’, la historia fue que tengo demencia y que estoy reconsiderando la vida y jubilándome, etc», explicaba en el reciente artículo de portada para la reconocida revista internacional.

Sea como fuere, Chris Hemsworth está más activo que nunca y pronto, lo podremos ver en un gran papel de villano gracias a Furiosa. La precuela de Mad Max: Fury Road que llegará a los cines el próximo 24 de mayo. Uno de los estrenos más relevantes de este 2024.