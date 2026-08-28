Leonardo da Vinci, polímata del Renacimiento: «Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz»
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La reflexión de Mario Benedetti, escritor uruguayo, sobre la mente y el corazón: "Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón"
La frase de Séneca, filósofo estoico, sobre la avaricia: "No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea"
Leonardo da Vinci fue uno de los grandes polímatas del Renacimiento italiano. A lo largo de su vida destacó en un amplio abanico de disciplinas, como anatomía, arquitectura, botánica, escultura, escritura, filosofía, ingeniería, invención, música, paleontología, pintura, poesía y urbanismo. Tras pasar sus primeros años en su localidad natal, se formó artísticamente con el pintor florentino Andrea de Verrocchio.
Dos de sus obras más conocidas, «La Gioconda» y «La Última Cena», se han convertido en auténticos iconos universales de la historia del arte. Su interés por la anatomía creció hasta convertirse en un campo de estudio propio, más allá de su utilidad para el arte. Leonardo da Vinci no se limitó a observar la estructura del cuerpo humano, sino que estudió el funcionamiento del cerebro, el corazón y los pulmones. De hecho, sus representaciones anatómicas supusieron una importante contribución al desarrollo de la ilustración científica moderna
«Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz»
Entre las reflexiones que se le atribuyen destaca una idea que cobra especial relevancia en la sociedad actual: «Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz». Aunque hoy vivimos rodeados de información, saber mucho no siempre significa hablar más alto, sino que muchas veces ocurre justamente lo contrario.
La curiosidad de Leonardo da Vinci parecía no tener límites, y su forma de trabajar estaba profundamente relacionada con la necesidad de comprobar por sí mismo cómo funcionaban las cosas. En este sentido, la frase sobre el conocimiento adquiere un significado todavía más profundo, ya que el conocimiento exige observar, comparar, preguntar y, en ocasiones, admitir que una primera conclusión era errónea.
Asimismo, es fundamental comprender la diferencia entre hablar con seguridad y levantar la voz. Una persona puede expresar una opinión con firmeza sin necesidad de gritar. Cuando alguien siente que necesita elevar constantemente el tono para que los demás acepten sus argumentos, el problema no esté en el volumen de su voz, sino en la necesidad de tener razón a cualquier precio.
La humildad intelectual es otro elemento relacionado con esta idea. Cuanto más aprendemos sobre una cuestión, más conscientes somos de su complejidad. En cambio, la ignorancia se puede presentar algunas veces acompañada de una enorme seguridad. De ahí que resulte tan importante distinguir entre la confianza razonada y la certeza injustificada.
Las mejores frases de Leonardo da Vinci
- «Los obstáculos no pueden aplastarme, cada obstáculo cede a una determinación firme»
- «El aprendizaje nunca agota la mente»
- «Una pequeña verdad es mejor que una gran mentira»
- «El tiempo es suficientemente extenso para aquellos que lo usan»
- «El que piensa poco se equivoca mucho»
- «La sabiduría es la hija de la experiencia»
- «El conocimiento no es suficiente; debemos ponerlo en práctica»
- «Los detalles hacen la perfección, y la perfección no es un detalle»
- «El que realmente sabe no tiene necesidad de gritar»
- «Desperté solo para descubrir que el resto del mundo todavía estaba dormido»
- «El mayor engaño que sufren los hombres proviene de sus propias opiniones»
- «La vida sin amor, no es vida en absoluto»
- «Todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones»
- «Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta»
- «El ingenio humano nunca imaginará una invención más hermosa, más simple o más directa que la naturaleza»
- «El que no se opone al mal, ordena que se haga»
- «Cuanto más profundo es el sentimiento, mayor es el dolor»
- «La adquisición del conocimiento siempre es útil para el intelecto, ya que puede expulsar cosas inútiles y retener lo bueno»
- «Es un alumno pobre el que no va más allá de su maestro»
- «El aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente»
- «La percepción actúa más fácilmente que el juicio»
- «Admiro aquellos que pueden sonreír en la adversidad»
- «Estudiar sin deseo arruina la memoria, y no retiene nada de lo que absorbe»
- «Cuando no puedes hacer lo que quieres, quieres lo que puedes hacer»
- «Una vez que hayas probado a volar, siempre caminarás por la tierra con los ojos mirando al cielo»
- «El que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que sube a bordo sin timón ni brújula y nunca sabe dónde acabará»
- «El que no se opone al mal, ordena que se haga»
- «El que más posee más teme por la pérdida»
- «Hace tiempo que me llamó la atención que las personas con logros rara vez se acomodan y esperan que las cosas les sucedan»
- «Date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás»
- «El pintor tiene el Universo en su mente y en sus manos»
- «El arte es la reina de todas las ciencias, comunicando el conocimiento a todas las generaciones del mundo»
- «El hierro se oxida debido al desuso, el agua estancada pierde su pureza, en el clima frío se congela, y la inacción mina los ánimos de la mente»