El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en diciembre la puesta en marcha de un plan de ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, más conocido como Plan Auto+. No obstante, pese al anuncio en 2025, no fue hasta febrero de 2026 cuando se conocieron los detalles de los incentivos y hubo que esperar hasta julio para la puesta en marcha de los mismos. Ahora el problema es que el Ejecutivo no ha destinado fondos suficientes para cubrir la demanda de este tipo de motorizaciones en el mercado español y los fabricantes automovilísticos ya preparan un plan B para evitar una caída de las ventas en el último trimestre del año, ya que se prevé que el dinero se agote en el próximo mes.

Así lo han explicado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «somos conscientes de que los fondos se agotarán con la entrada del último trimestre del año; es lógico, ya que se ha destinado la mitad de fondos que el año pasado, con una dotación de 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos electrificados, eléctricos e híbridos enchufables, a pesar de que la demanda de este tipo de motorizaciones ha crecido debido al aumento de modelos en el mercado cada vez más competitivos».

«Es por esto que hemos puesto en marcha un plan B para evitar la caída de las matriculaciones de este tipo de motorizaciones en la última parte del año, muy importante de cara a las comercializaciones, que se parecerá a otras campañas que se han adoptado cuando los fondos del Gobierno han fallado, en las que, incluyendo una financiación de los coches con la marca, se descuenta la ayuda», han confesado las citadas fuentes a OKDIARIO.

Mientras el Ejecutivo ha declarado abiertamente que el objetivo del Ministerio de Industria es utilizar todos los recursos del Plan Auto+, valorado en 400 millones de euros, sin necesidad de dotarlo de nuevas cantidades para impulsar la demanda de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Cerca de 50.000 personas sin cobrar la ayuda

Las estimaciones de este diario son que cerca de 50.000 españoles se queden sin cobrar la ayuda a pesar de comprarse un coche 100% eléctrico. Haciendo una regla de tres, si se considera un presupuesto de 400 millones de euros y una previsión de venta de 150.000 coches eléctricos en 2026, la ayuda media por vehículo no podría superar los 2.600 euros. Sin embargo, la cifra anunciada por el Gobierno contempla ayudas de hasta un máximo de 4.500 euros, por lo que, en el mejor de los escenarios, cerca de 50.000 personas se podrían quedar fuera del subsidio, y en el peor, 80.000 personas.

Estas dos estimaciones se deben a que el Plan Auto+ se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia. El primer requisito es la motorización, para la que el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. El segundo es el precio con el que se hace un descuento de 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero en ninguno de los casos el total de la factura debe superar los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada y la que está generando los mayores problemas a los técnicos del Ministerio de Industria. En ella, el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.