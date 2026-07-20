La reflexión de Miguel de Cervantes: «La alabanza tanto es buena cuanto es bueno el que la dice, y tanto es mala cuando es malo y vicioso el que alaba»

La frase de Miguel de Cervantes, «La alabanza tanto es buena cuanto es bueno el que la dice, y tanto es mala cuando es malo y vicioso el que alaba», invita a reflexionar sobre el verdadero valor de los elogios y la importancia de quien los pronuncia. Más allá de parecer una simple observación sobre el comportamiento humano, el escritor plantea una idea profundamente ética: las palabras no pueden separarse de la integridad moral de quien las expresa. Este pensamiento, vigente siglos después, sigue siendo una referencia para comprender las relaciones personales, sociales y profesionales en la actualidad.

Cervantes conocía profundamente la naturaleza humana y sabía que las alabanzas podían convertirse tanto en un reconocimiento sincero como en una herramienta de manipulación. En esta célebre reflexión, Miguel de Cervantes sostiene que un elogio solo posee verdadero mérito cuando proviene de alguien honesto, virtuoso y con criterio. En cambio, si quien halaga actúa movido por el interés, la hipocresía o el engaño, sus palabras pierden credibilidad e incluso pueden resultar perjudiciales.

La frase también invita a desarrollar un pensamiento crítico frente a los cumplidos, evitando aceptar cualquier aprobación como una verdad absoluta. En un contexto donde las redes sociales multiplican los elogios y la búsqueda de aprobación constante, el mensaje cervantino adquiere una sorprendente actualidad y recuerda la importancia de valorar tanto el contenido como la intención detrás de cada reconocimiento.

El significado de la frase de Miguel de Cervantes

La enseñanza principal de esta cita reside en que el valor de una alabanza depende de la calidad moral de quien la emite. Cervantes no afirma que todos los elogios sean positivos por definición. Al contrario, advierte que un reconocimiento puede estar contaminado por intereses ocultos, deseo de obtener beneficios o intención de manipular a otra persona.

Desde esta perspectiva, el elogio deja de ser únicamente una valoración sobre quien lo recibe y pasa a convertirse en un reflejo del carácter de quien lo pronuncia. Si procede de alguien íntegro, constituye un reconocimiento digno de consideración. Si nace de una persona deshonesta, puede esconder objetivos poco transparentes.

¿Por qué la intención de quien alaba es importante?

Las palabras tienen un enorme poder, pero también lo tiene la intención que las acompaña. Un mismo cumplido puede expresar admiración sincera o convertirse en una estrategia para influir en las decisiones ajenas.

Por ello, Cervantes invita a no quedarse únicamente con el contenido del mensaje. También resulta necesario preguntarse quién habla, cuáles son sus valores y qué motivos puede tener para emitir esa opinión.

Esta reflexión conecta con numerosos estudios sobre la comunicación interpersonal desarrollados por universidades y centros de investigación, como los recursos divulgativos de la Universidad de Salamanca sobre ética y comunicación, que destacan la importancia de la credibilidad del emisor.

La actualidad del pensamiento de Cervantes

Aunque fue escrita hace varios siglos, esta frase conserva una enorme vigencia. En la actualidad es frecuente recibir opiniones y elogios a través de redes sociales, medios digitales o entornos profesionales donde muchas veces no conocemos realmente a quienes los emiten.

La búsqueda constante de aprobación puede hacer que se otorgue el mismo valor a cualquier comentario positivo. Sin embargo, el pensamiento cervantino recuerda que no todas las voces poseen la misma autoridad moral.

Un reconocimiento procedente de una persona respetada por su honestidad suele tener un peso muy distinto al de alguien conocido por actuar con intereses personales. Este planteamiento también resulta útil en ámbitos laborales, educativos y familiares, donde distinguir entre una crítica constructiva y una alabanza interesada puede favorecer decisiones más equilibradas.

Una lección sobre el pensamiento crítico de Miguel de Cervantes

La frase también enseña la importancia del pensamiento crítico. No basta con aceptar los elogios porque resulten agradables; conviene analizarlos con serenidad y preguntarse si responden realmente a los hechos o si buscan provocar una determinada reacción.

Este enfoque coincide con la promoción del pensamiento crítico impulsada por organismos internacionales como la UNESCO, que destaca la necesidad de evaluar la información considerando tanto el contenido como la fiabilidad de la fuente.

De forma similar, el Instituto Cervantes subraya que la obra cervantina sigue ofreciendo enseñanzas sobre la condición humana y la capacidad de interpretar la realidad desde una perspectiva reflexiva.

¿Qué enseñanza deja esta reflexión de Miguel de Cervantes?

La célebre cita invita a conceder más importancia a la honestidad que a la aprobación superficial. No todos los elogios deben aceptarse con el mismo entusiasmo ni todas las críticas merecen ser rechazadas automáticamente. Lo importante es conocer la integridad de quien habla y comprender las motivaciones que acompañan sus palabras.

Esta reflexión continúa siendo una valiosa guía para desenvolverse en una sociedad donde la imagen pública, la influencia y la búsqueda de reconocimiento ocupan un lugar destacado.