Denuncian a una maestra en Córdoba por malos tratos: «Les tiraba del pelo, sujetaba del cuello, tocaba sus partes íntimas…»

Un magistrado del Juzgado de lo Penal de Córdoba ha iniciado diligencias de investigación contra una docente de Educación Infantil de un colegio público de la ciudad. Como medida cautelar, se le ha impuesto una orden de alejamiento de los menores y ha sido apartada de sus funciones por la Consejería de Educación, tras detectarse indicios relevantes de un posible delito de malos tratos hacia un grupo de 18 niños de entre 3 y 4 años.

Las denuncias presentadas por los padres ante el juez recogen diversos episodios descritos por los propios menores. Según estos testimonios, la profesora «los dejaba a oscuras encerrados en el baño mientras lloraban, les golpeaba en las manos, les tiraba del pelo, les pellizcaba en sus partes íntimas, les realizaba masajes en ellas, les hacía tocamientos, les pellizcaba las orejas o incluso los sujetaba por el cuello».

De acuerdo con el informe elaborado por la Delegación de Educación en Córdoba y remitido al juzgado, estas conductas, calificadas como graves, han provocado «miedo y angustia en los niños que no quieren ir al colegio». Además, los menores estarían atemorizados porque la docente les habría indicado que no revelaran lo sucedido, asegurando que «eso son secretos entre la profesora y ellos».

Otro de los hechos recogidos en las denuncias señala que el pasado 25 de enero «la profesora llevó a los niños al patio pese a la intensa lluvia, saliendo todos empapados», lo que provocó que algunos enfermaran al día siguiente. Asimismo, los padres de una alumna manifestaron ante la Policía Nacional que su hija había sido encerrada en repetidas ocasiones, sin luz en el baño, lo que ha derivado en que ahora tema ir sola incluso en su propio domicilio.

Entre otras conductas irregulares atribuidas a la docente, quien anteriormente ya había sido retirada del servicio de comedor por denuncias relacionadas con el consumo de la comida de los alumnos, también se indica que «les quita la merendilla a los niños o la comida de sus bandejas».

Suspensión de sus funciones

Nuevos episodios atribuidos a esta docente, que se añaden a los ya comunicados, señalan que el pasado 6 de marzo habría dejado abierta su sesión personal en el ordenador del aula de Infantil. Esto permitió detectar un acceso previo a información y páginas web «poco educativas», entre ellas búsquedas relacionadas con contenidos pornográficos.

Por el momento, una resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha decretado la suspensión provisional de funciones de esta maestra de Infantil. Esta medida no podrá prolongarse más de seis meses, aunque la docente seguirá percibiendo sus retribuciones básicas hasta que se dicte una resolución judicial firme.

En las denuncias, los progenitores describen distintos episodios. En uno de ellos, aseguran que un niño con necesidades especiales que había hecho sus necesidades fue entregado a sus padres sin ser aseado, de manera brusca y con gritos por parte de la docente, «ahí tienes a tu hijo lleno de mierda». También afirman que la profesora ha dejado a varios menores encerrados en el baño, a oscuras y llorando, durante periodos de hasta 20 minutos, «generando temor en el resto de compañeros que escuchaban la situación».

Según relatan los padres de otro alumno, desde noviembre de 2025 el menor presenta conductas agresivas, episodios de ira y un fuerte rechazo a asistir al colegio. En la denuncia indican «que llora cada mañana, algo que no ocurría anteriormente». Asimismo, explican que el niño les ha contado que en clase se proyectan vídeos de Dame tu cosita, protagonizados por un muñeco verde que baila. Desde entonces, aseguran, ha desarrollado comportamientos inusuales, múltiples miedos y una necesidad constante de compañía de sus padres, hasta el punto de que «ya no es capaz de dormir solo».

En otro caso, los padres de un menor con retraso madurativo denuncian posibles agresiones. «A través de otros padres le habían comentado que sus hijos, hasta seis compañeros, decían que la seño le pegaba a su hijo en las manos y le tiraba del pelo», recogen. Al hablar con el niño en casa, según consta en la denuncia, «mediante dibujos y palabras, el niño expresó que su profesora le tiraba del pelo y le golpeaba en las manos», hechos que, además, estarían recogidos en un audio entregado a la Delegación de Educación y que ya obra en manos del juzgado.