Concurso de Cruces de Mayo de Córdoba: quién participa, en qué consiste, categorías, jurado y premios

El mes de mayo transforma Córdoba por completo y uno de los grandes responsables de ese ambiente es, sin duda, el Concurso de Cruces. Durante varios días, la ciudad se llena de flores, música y vecinos que se vuelcan en levantar auténticas obras de arte en forma de cruces y ataviadas con flores, que mezclan tradición, creatividad y también cierta rivalidad sana entre barrios. De este modo, no estamos ante una fiesta más sino que es una de esas citas que todos quieren ver en vivo y en directo, aunque es importante saber en qué consiste el concurso, quién participa, qué categorías hay y cuáles son los premios.

Cabe añadir además que para este año, el concurso de las Cruces de Mayo llega con algunos cambios que son relevantes, ya que afectan tanto a la forma de participar como al reparto de premios, algo que no ha pasado desapercibido entre las entidades que cada año montan su cruz. El Ayuntamiento busca elevar el nivel y repartir mejor la fiesta por toda la ciudad así que con 52 cruces repartidas por Córdoba, conviene entender bien cómo funciona el concurso, como decimos, quién participa y qué se valora realmente.

Quién participa

El Concurso de Cruces de Mayo de Córdoba cuenta este 2026 con un total de 52 cruces repartidas por toda la ciudad, una cifra que refleja el peso que tiene esta tradición en la vida local. Detrás de cada una hay colectivos muy distintos, pero con un objetivo común: montar una cruz que destaque tanto por su estética como por el ambiente que genera.

En concreto, participan 35 hermandades, 14 asociaciones vecinales y culturales y tres peñas, lo que da una idea bastante clara de cómo se reparte el protagonismo entre tradición religiosa y evento social. Además, según el programa oficial , las cruces se distribuyen por numerosos puntos de la ciudad, desde plazas del casco histórico hasta barrios más alejados, lo que obliga a los visitantes a moverse si quieren ver una buena parte del concurso.

En qué consiste el concurso

Cada colectivo participante debe instalar una cruz decorada principalmente con flores, acompañada de elementos tradicionales que refuercen el conjunto. A partir de ahí, entra en juego la creatividad ya que no se trata sólo de colocar una cruz bonita sino que el jurado valora el montaje en su conjunto, el cuidado del entorno, la composición, el uso de elementos decorativos y también el ambiente que se genera alrededor. En muchas de ellas hay además barras, música y una actividad constante durante todo el día.

El concurso se celebra del 29 de abril al 3 de mayo, con horarios que van variando según la jornada. El día inaugural, por ejemplo, abre de 12:00 a 00:00, mientras que el viernes y el sábado se alarga hasta las 2:00 de la madrugada. El domingo, en cambio, el cierre llega antes, a las 16:00, marcando el final de la fiesta.

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Qué categorías hay

El certamen se divide en tres categorías principales. La primera categoría es la del casco histórico, donde se concentran las cruces con más peso patrimonial y donde el entorno juega un papel clave. Aquí, el contexto de plazas y calles tradicionales suma mucho.

La segunda categoría corresponde a las zonas modernas, es decir, todas aquellas cruces que se instalan fuera del centro histórico. En 2026, de hecho, hay una novedad importante: por primera vez hay más cruces en estas zonas que en el casco antiguo, en un intento de repartir mejor la fiesta por toda la ciudad.

La tercera categoría es la de recintos cerrados, espacios que no están en la vía pública y que permiten propuestas algo diferentes, más controladas y, en algunos casos, más elaboradas en lo decorativo.

Quién es el jurado y cómo se vota

El jurado del concurso es el encargado de recorrer las distintas cruces y evaluar cada propuesta. Como informa el Ayuntamiento de Córdoba está presidido por el Delegado de Fiestas y Tradiciones o en quién delegue, además de representantes y/o profesionales vinculados/as al ámbito de las Cruces de Mayo y las Fiestas de la Ciudad y se incluye a representantes de los sectores de la floristería, así como un representante de la unidad municipal de Parques y Jardines, otro del INGEMA (instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental “Jardín Botánico de Córdoba”) y uno municipal de Patrimonio. En total, el jurado no puede superar los 9 miembros.

Y en cuanto al sistema de puntuación, hay cambios este año. La puntuación mínima exigida sube hasta los 10 puntos sobre un máximo de 28. Aquellas cruces que no alcancen ese nivel durante dos años consecutivos no podrán instalarse en el mismo lugar, una medida pensada para mantener el nivel del concurso.

Premios

El Ayuntamiento de Córdoba destina en 2026 un total de 46.620 euros a premios y accésit, repartidos en dos grandes bloques. Por un lado, están las ayudas a la participación: hasta 45 cruces pueden recibir 700 euros si alcanzan la puntuación mínima exigida, lo que garantiza cierto apoyo económico a los colectivos.

Por otro, están los premios por categoría. En cada una de ellas se otorgan tres galardones principales: 2.000 euros para el primer premio, 1.260 para el segundo y 980 para el tercero .

Además, el jurado puede conceder premios adicionales en cada categoría, con dos accésit de 300 euros y uno de 200 euros. Y como novedad destacada este año, se incorpora un premio especial a la belleza y al cuidado del entorno, pensado para reconocer la cruz más completa del certamen.