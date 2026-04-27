Mejores bares y restaurantes para ir de tapas en las Cruces de Mayo de Córdoba 2026

Las Cruces de Mayo son una fiesta tradicional cordobesa en la que se instalan grandes cruces decoradas con flores y elementos típicos como mantones, cerámica y macetas. En la edición de 2026 se instalarán 52 cruces distribuidas distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (12). En este contexto, es de especial interés conocer cuáles son los mejores bares y restaurantes para tapear de Córdoba en 2026.

Imprescindible probar el salmorejo cordobés, cremoso y acompañado de jamón y huevo duro. También destacan el flamenquín, relleno de jamón serrano y frito hasta quedar crujiente, y el rabo de toro estofado, uno de los platos más emblemáticos de la ciudad. Muy típicas son también las berenjenas con miel de caña, las croquetas caseras y el pescaíto frito. En las cruces se suelen ofrecer montaditos variados y pinchos rápidos. La clave es compartir varias tapas y disfrutar del ambiente festivo.

Bares y restaurantes más top de Córdoba en 2026

Las Cruces de Mayo representan una de las celebraciones más características de Córdoba y dan el pistoletazo de salida al conocido Mayo Festivo, el periodo más vibrante del calendario local, y hay varios restaurantes y bares donde disfrutar de las mejores tapas de la ciudad.

El Abanico

«Taberna El Abanico es un espacio de vinos y tapas cordobesas centrados en la tradición de la gastronomía local con un toque innovador, utilizando y manteniendo recetas dentro de un ambiente informal y original junto a uno de los enclaves más bellos de la ciudad, la Calleja de las Flores en pleno casco histórico».

La carta propone un recorrido muy marcado por la tradición cordobesa, empezando por los entrantes fríos más representativos de la ciudad. Destaca el salmorejo cordobés con jamón y huevo, una de las recetas más emblemáticas, junto a la mazamorra, una crema fría de almendras con raíces históricas andalusíes. A estos se suman opciones sencillas pero muy locales como el tomate aliñado con melva o los boquerones en vinagre, además de clásicos imprescindibles como el jamón ibérico y los surtidos de embutidos.

Entre las tostas y entrantes calientes, destacan las berenjenas fritas con miel, otro icono gastronómico cordobés, en distintas versiones, así como las croquetas caseras (especialmente las de rabo de toro) y platos como el perolito campero o el pisto con huevo, muy ligados a la cocina popular andaluza.

En el apartado de carnes, platos como el rabo de toro en salsa, uno de los guisos más reconocidos de la provincia, o el flamenquín cordobés, elaborado con carne de cerdo enrollada con jamón, son dos clásicos imprescindibles. Para terminar, el pastel cordobés, acompañado de helado, junto a otros dulces clásicos, completan una carta pensada para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina cordobesa.

Taberna Regina

Taberna Regina, cuyo origen se remonta al año 1904, ha sido reconocida como «Solete con solera» por Guía Repsol y como «Taberna Histórica». La carta es un recorrido directo por el recetario más popular. Las croquetas, especialmente las de puchero o rabo de toro, son uno de los imprescindibles. El flamenquín, uno de los grandes emblemas de la cocina cordobesa, se presenta tanto en su versión más tradicional como en una propuesta más actual con merluza y gambas. Tampoco falta uno de los platos más destacados de la casa: el rabo de toro, intenso y lleno de matices, elaborado a fuego lento y sin prisas.

A esto se suman opciones a la plancha como el pez espada o el atún con vinagreta de tomate. Asimismo, destacan platos como la carrillada, la presa ibérica o los huevos rotos con lomo. «Hay mucha gente que pregunta sobre los años que tiene la taberna, también me dicen que nunca se me ocurra tocar nada», explicaba el regente de la taberna, Juan Manuel Garrido, durante una charla con El Día de Córdoba.

Taberna Montillana

«Desde 1948, Taberna La Montillana ha traído a la mesa la verdadera historia del sabor cordobés. Cocina tradicional, hecha con ingredientes locales, y con un nuevo toque innovador único. Disfruta de nuestra auténtica cocina tradicional cordobesa y descubre como transformamos los sabores clásicos, manteniendo la esencia de nuestra cultura en cada plato».

Entre sus platos más emblemáticos destaca el salmorejo cordobés, una crema fría espesa elaborada con tomate, pan, aceite de oliva y ajo, coronada con jamón y huevo. Otro clásico imprescindible son las berenjenas fritas con miel, herencia directa de la tradición andalusí. En la misma línea de cocina tradicional aparece el flamenquín cordobés, un rollo de carne de cerdo relleno de jamón, empanado y frito.

La casquería y los guisos también tienen un papel protagonista, como demuestra el rabo de toro. No se pueden olvidar otros bocados contundentes como los torreznos o el revolcón de patatas con jamón, que reflejan una cocina de raíces rurales. En el apartado dulce, la repostería cordobesa mantiene recetas tradicionales como el pastel cordobés o las torrijas.