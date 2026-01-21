Flamenquines de Dani García: receta tradicional paso a paso

Los flamenquines son uno de esos platos que no fallan nunca. Da igual si los comes en un bar de barrio, en casa de tu abuela o en un restaurante top: si están bien hechos, son un espectáculo. Crujientes por fuera, jugosos por dentro y con ese combo infalible de lomo y jamón que engancha desde el primer mordisco.

Esta versión sigue la idea que siempre ha defendido Dani García: receta tradicional, producto bueno y cero florituras innecesarias. Nada raro, nada moderno, solo hacerlo bien.

Ingredientes (para 4 personas)

8 filetes finos de lomo de cerdo

8 lonchas de jamón serrano

Sal (muy poca o nada)

Pimienta negra (opcional)

Harina de trigo

2 huevos

Pan rallado

Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer flamenquines

Aplasta bien el lomo

Coloca los filetes entre dos papeles de horno y aplástalos con un rodillo o mazo hasta que queden bien finos. Este paso es clave para que luego se enrollen bien y queden tiernos. Rellena con jamón

Pon una loncha de jamón serrano sobre cada filete. Si te gusta, añade un toque de pimienta, pero cuidado con la sal, que el jamón ya va sobrado. Enrolla apretando

Enrolla el filete sobre sí mismo formando un cilindro compacto. Aprieta un poco para que no se abra al freír (este detalle evita dramas). Empanado clásico

Pasa cada flamenquín por harina, luego por huevo batido y después por pan rallado. Si los quieres extra crujientes, repite huevo y pan rallado una segunda vez. A freír

Calienta abundante aceite en una sartén profunda. Fríe a fuego medio, girándolos para que se doren por todos lados sin quemarse. Cuando estén bien dorados, sácalos y colócalos sobre papel absorbente. Reposo rápido

Déjalos reposar un par de minutos antes de cortarlos. Así no se abren y quedan más jugosos.

Cómo servirlos y quedar como un chef

Lo clásico es servirlos bien calientes, acompañados de patatas fritas y, si te apetece, un poco de mayonesa o alioli. También quedan muy bien con una ensalada fresca para equilibrar tanto crujiente.

Otras versiones que te gustarán

Si quieres salirte un poco de la versión clásica, hay opciones muy interesantes. Por ejemplo, los Flamenquines Guiso, más elaborados y perfectos para días especiales.

Para algo más ligero, los Flamenquines Pavo cambian el cerdo por una carne más suave. Y si vas con prisa o no tienes lomo en casa, los Flamenquines Pan Molde son una solución rápida que sorprende bastante.

Trucos para que salgan perfectos

Usa lomo fresco y córtalo bien fino.

No pongas el aceite demasiado fuerte o se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro.

o se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro. Puedes dejarlos empanados en la nevera o congelarlos antes de freír.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 10–12 minutos

Porciones: 4 personas (8 flamenquines)

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales: 2.600–2.800 kcal (receta completa)

Tipo de cocina: Andaluza / española tradicional

Tipo de comida: Plato principal

En resumen: estos flamenquines al estilo Dani García son puro sabor de siempre. Sin complicaciones, sin inventos raros y con ese punto crujiente que hace que desaparezcan del plato más rápido de lo que tardas en freírlos.