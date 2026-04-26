Mapa y listado de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: recorrido y mejores rutas

Córdoba entra de lleno en su mes grande, con las Cruces de Mayo que unj año más vuelven a ocupar plazas, calles y rincones que durante unos días cambian completamente de aspecto. No son nada nuevo, pero cada año se repite esa sensación de que hay un movimiento constante si bien la ciudad se llena de visitantes y curiosos que buscan poder ver todas las cruces, de modo que nada como desvelaros ahora cuántas son, cómo ver y cuál es el mapa y el listado de las Cruces de Mayo 2026.

Este año, del 29 de abril al 3 de mayo, el plan de quienes viven en Córdoba, y quienes la visitan, será quedar para ver las Cruces de Mayo, empezando por una zona concreta pero al final, cruzando media ciudad para si queremos verlas todas. Porque sí, hay muchas cruces, y no están precisamente concentradas en un único punto, así que improvisar demasiado puede acabar en vueltas innecesarias. De ahí que convenga salir con una idea mínima de recorrido. Saber por dónde empezar, qué zonas agrupan más cruces o en qué momento del día compensa más moverse puede marcar bastante la diferencia y también como no, saber cuál es el listado completo de las Cruces de Mayo tal y como ahora te desvelamos

Horario de las Cruces 2026

El horario es bastante claro y apenas cambia respecto a otros años. Las cruces funcionan todos los días desde las 12:00 hasta las 02:00 sin cierre intermedio, así que margen hay de sobra para organizarse, tanto si se va a mediodía como si se prefiere la noche.

Eso sí, no todo suena igual durante todo el día. Entre las 16:00 y las 19:00 la música baja de intensidad y se queda a la mitad de volumen. Lo mismo ocurre a partir de las 00:00, cuando también se reduce. Aun así, los recintos siguen abiertos y es un momento bastante agradecido para moverse sin tanto ruido ni tanta gente.

Como detalle nuevo este año, entre las 02:00 y las 03:00 solo queda actividad interna. Es decir, limpieza, recogida y poco más. A partir de esa hora, ya no hay ambiente como tal, así que conviene tenerlo en cuenta si se alarga la noche.

Cuándo es mejor visitar las cruces según el ambiente

No todos los momentos del día se viven igual en las Cruces de Mayo, y elegir bien la hora puede cambiar completamente la experiencia. Quien busque tranquilidad, espacio para moverse y buena luz para fotografías, lo ideal es acercarse en torno a las 13:30. A esa hora ya hay ambiente, pero sin grandes aglomeraciones. Además, la luz natural permite apreciar mejor los detalles de las flores y la decoración.

En cambio, si lo que se quiere es vivir el ambiente más festivo, con música, sevillanas y casetas llenas, las noches del viernes y sábado son el momento clave. Eso sí, también son las horas con mayor afluencia.

Curiosamente, el tramo entre las 16:00 y las 19:00, cuando la música baja de intensidad, se convierte en uno de los mejores momentos para disfrutar del lado más artístico de las cruces sin prisas.

Mapa de las Cruces de Mayo 2026

El ayuntamiento de Córdoba ya ha mostrado el mapa de las Cruces de Mayo 2026 que puedes ver arriba. Este año participan 53 entidades y colectivos, repartidos por toda la ciudad. La distribución permite organizar rutas bastante claras dependiendo de la zona en la que quieras moverte:

19 cruces en el casco histórico

22 cruces en zonas modernas

12 cruces en recintos cerrados

Esta variedad hace que no exista un único recorrido perfecto, sino varias rutas posibles según el tiempo disponible y el tipo de visita que prefieras.

Ruta recomendada por el casco histórico

Si es tu primera vez o quieres vivir la esencia más tradicional, el recorrido por el casco histórico sigue siendo la opción más recomendable. Aquí se concentran algunas de las cruces más emblemáticas, rodeadas de calles estrechas, fachadas encaladas y balcones llenos de flores.

Un itinerario bastante completo puede empezar en la plaza de la Trinidad y continuar hacia Jerónimo Páez, plaza de las Cañas, San Agustín o San Pedro. Desde ahí, se puede seguir hacia el Padre Cristóbal, San Andrés, la plaza de la Compañía o la Magdalena, enlazando varios puntos sin necesidad de grandes desplazamientos.

Barrios como San Basilio, Santa Marina o San Agustín ofrecen algunas de las estampas más fotografiadas, con cruces integradas en espacios históricos que aportan un valor añadido a la visita.

Listado completo de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026

A continuación, tienes el listado oficial de cruces de mayo admitidas al concurso, organizado por zonas para que puedas planificar mejor tu ruta.

Zonas modernas

Asociación Colega de Córdoba, plaza de España

Asociación Vecinal Cañero Nuevo, calle Párroco Bartolomé Blanco

Hermandad del Cristo del Amor, avenida Fray Albino

Asociación Vecinal Huerta del Rey, calle Cairuán

Asociación Vecinal Promisión, plaza de los Ríos (Villarrubia)

Hermandad del Cristo del Caído, plaza Flor del Olivo

Hermandad de la Merced, jardines Músico Pedro Gámez Laserna

Parroquia de la Fuensanta, plaza del Santuario

Casa Regional de Castilla-La Mancha, jardines Presidente Adolfo Suárez

Hermandad de las Cinco Llagas, plaza del Jazmín

Hermandad del Cristo de las Lágrimas, plaza Marina Española

Hermandad de la Sagrada Cena, calle José Dámaso Pepete

Hermandad del Descendimiento, jardines del Rocío (Miraflores)

Asociación Cultural Los Quintos, bulevar Hernán Ruiz

Hermandad de la Quinta Angustia, plaza de Colón y Jardines del Vial

Hermandad de la Pasión, Emilia Pardo Bazán

Hermandad de la Estrella, pasajes de las Almunias

Colegio de Agentes Comerciales, avenida Turruñuelos

Peña Amigos de Lorena y Manolín, Nuestra Señora de Belén

Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros

Asociación Tradición Cordobesa, Carril de los Toros

Hermandad del Rescatado, Jardines Elena Moyano

Casco histórico

Hermandad del Vía Crucis, plaza de la Trinidad

Asociación La Medina, plaza Jerónimo Páez

Hermandad del Calvario, plaza de las Cañas

Hermandad de la Buena Muerte, plaza San Ignacio de Loyola

Hermandad de la Entrada Triunfal, plaza de San Agustín

Hermandad de la Misericordia, plaza de San Pedro

Hermandad del Socorro, plaza del Socorro

Cofradía del Nazareno, plaza Padre Cristóbal

Hermandad de las Penas, plaza de San Andrés

Hermandad del Huerto, plaza de San Francisco

Hermandad de la Soledad, plaza de la Lagunilla

Hermandad del Resucitado, plaza Conde de Priego

Hermandad de la Santa Faz, plaza de la Compañía

Hermandad de la Paz y Esperanza, plaza homónima

Hermandad del Buen Suceso, plaza de San Andrés

Hermandad del Císter, plaza Cardenal Toledo

Hermandad de la Sentencia, plaza San Felipe

Hermandad de la Expiración, Santa Marina

Parroquia del Carmen, plaza de la Magdalena

Recintos cerrados

Club Matrimonios La Unión, calle Bilbao

Hermandad del Santo Sepulcro, Triunfo de San Rafael

Hermandad de los Dolores, plaza de Capuchinos

Casa Sevilla, Ronda de Andújar

Acopinb, instalaciones El Carmen

Acpacys, calle Dolores Ibarruri

Hermandad del Prendimiento, María Auxiliadora

Asociación Arenal Arcángel, instalaciones Enrique Puga

Hermandad del Cristo de Gracia, calle Queso

Amigos del Gazpacho, Doce de Octubre

Asociación Alcázar Viejo, San Basilio

Hermandad de las Penas, calle Escañuela

Por último, ten en cuenta que durante estos días, moverse en coche por el centro es complicado, especialmente en el casco histórico. Las calles estrechas y los cortes de tráfico hacen que no sea la opción más recomendable.

El transporte público se refuerza con líneas especiales de Aucorsa y paradas cercanas a los principales núcleos de cruces. Por eso, lo más práctico es combinar transporte público con recorridos a pie, especialmente si se quiere recorrer varias zonas en un mismo día.