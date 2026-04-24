Cruces de Mayo de Córdoba 2026: cuándo son, fechas, horarios y cómo conseguir entradas

Las Cruces de Mayo vuelven a Córdoba en 2026 y, aunque lo cierto es que sólo duran unos días concretos, la sensación en la ciudad empieza bastante antes. De hecho antes de que llegue la fecha de arranque fijada para el 29 de abril, ya se nota en el ambiente con ese ir y venir de preparativos que acaban transformando plazas enteras. En realidad, esta no es una fiesta cualquiera, sino que es una de las más especiales de esta ciudad andaluza de modo que si no te lo quieres perder, no te pierdas todo lo que ahora te explicamos.

Durante las Cruces de Mayo, Córdoba deja de ser solo un destino turístico para convertirse en un lugar donde lo importante es salir, encontrarse y disfrutar sin demasiadas prisas. Las cruces aparecen en rincones muy distintos, algunas están más escondidas, otras en puntos clave, y recorrerlas termina siendo casi un plan improvisado que cada uno adapta a su manera. Sepamos entonces ahora cuándo empieza todo, en qué horarios moverse y tener una idea general de cómo funciona y cómo ir gratis.

Cuándo empiezan y hasta qué día son

Las Cruces de Mayo de Córdoba 2026 se celebran del 29 de abril al 3 de mayo, cinco días que marcan el inicio del llamado Mayo Festivo, uno de los momentos más intensos del año en la ciudad. A partir de ahí llegan los Patios y más tarde la Feria, así que para muchos este es el verdadero pistoletazo de salida.

Este año habrá 52 cruces repartidas por toda Córdoba, lo que ya da una idea de la magnitud del evento. Detrás de cada una hay colectivos muy distintos: hermandades que mantienen la tradición más arraigada, asociaciones vecinales que apuestan por el ambiente de barrio y peñas que aportan su propio estilo. Pero uno de los cambios que más se va a notar en esta edición tiene que ver con la distribución, ya que por primera vez habrá más cruces fuera del casco histórico que dentro, algo que busca repartir mejor a la gente y evitar que todo se concentre en el centro. Aun así, las zonas más antiguas siguen teniendo ese atractivo especial que hace que mucha gente empiece por allí.

Luego están los barrios más modernos, donde las cruces suelen tener más espacio, escenarios más amplios y, en general, una sensación más cómoda para moverse. Y, por último, las que se instalan en recintos cerrados, que suelen ser más tranquilas y con un ambiente algo más recogido.

Cruces de Mayo 2026: fechas y horarios

En cuanto a fechas y horarios, el miércoles 29 de abril, es cuando empieza todo con las cruces que abren de 12:00 a 00:00. Es una primera jornada más tranquila, y a partir de las 23:00, además, la música baja de volumen.

El jueves, el viernes y el sábado tienen horarios ampliados de 12:00 a 02:00, lo que alarga bastante la noche. Eso sí, a partir de las 00:00 también hay que reducir la música. Y el domingo 3 de mayo, último día, el ritmo cambia por completo. Las cruces abren de 12:00 a 16:00 y después todo acaba.

Hay un detalle que se repite todos los días y que conviene tener en cuenta: entre las 16:00 y las 19:00 la música se reduce al 50%. Es una franja más tranquila, pensada para el descanso de los vecinos, y también un buen momento si lo que buscas es recorrer las cruces sin tanta gente.

Entradas para las Cruces de Córdoba: cómo ir gratis

Uno de los puntos fuertes de esta fiesta es que no necesitas pagar entrada para disfrutarla. Puedes acceder a todas las cruces libremente, sin tickets, sin reservas y sin ningún tipo de control de acceso más allá del propio espacio. Esto hace que la experiencia sea bastante flexible. Puedes empezar por una zona, moverte a otra, parar donde te apetezca y seguir sin tener que planificar demasiado.

El único gasto viene si decides consumir en las barras que instala cada cruz, algo bastante habitual. De hecho, forma parte del ambiente. Parar, pedir algo y quedarse un rato es casi parte del recorrido. En cuanto a comida, lo más típico es encontrar platos como el salmorejo, el flamenquín o el rabo de toro, además de bebidas como el vino de Montilla-Moriles.

Y por último, hay algunos consejos prácticos que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, llevar efectivo, porque no todas las barras aceptan tarjeta. También es buena idea apostar por el transporte público, ya que durante estos días suele haber refuerzos y moverse en coche por el centro puede ser complicado.

Y luego está lo más importante: no obsesionarse con verlo todo. Con 52 cruces es imposible recorrerlas todas en un solo día sin ir corriendo. Lo mejor es elegir una zona, disfrutarla y, si hay tiempo, cambiar a otra. Al final, las Cruces de Mayo de Córdoba 2026 funcionan precisamente porque permiten precisamente lo de ir sin presión, improvisar sobre la marcha y disfrutar del ambiente a tu ritmo gracia a ser una fiesta abierta que invita a todos a disfrutar de ella.