Flores, patios y momentos compartidos: el plan perfecto para celebrar el Día de la Madre en Córdoba de la mano de OUIGO

Mayo es, para muchos, el momento más especial para descubrir Córdoba. La ciudad se transforma en un escenario vibrante donde tradición y belleza florecen en cada rincón, con celebraciones tan emblemáticas como la Feria, la Fiesta de las Cruces y, sobre todo, el Festival de los Patios Cordobeses, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Durante estos días, los patios del casco histórico se llenan de color, convirtiéndose en una estampa única que rinde homenaje tanto a la arquitectura local como a la creatividad de quienes los cuidan desde hace generaciones.

En este contexto, OUIGO prevé trasladar a 85.000 viajeros a Córdoba entre el 5 y el 16 de mayo, con billetes desde 9 €. Una oportunidad perfecta para sumarse a uno de los momentos más bonitos del año y, además, celebrar el Día de la Madre de una forma diferente: regalando tiempo compartido. Porque pocas experiencias resultan tan memorables como una escapada entre flores, cultura y buena compañía.

¿Cómo sacar el máximo partido a la escapada?

Ruta por San Basilio

El barrio de San Basilio o del Alcázar Viejo es una opción excelente para visitar los patios y apreciar sus decoraciones. Normalmente, esta zona del casco histórico ya ofrece un paseo placentero, pero en mayo parece un pueblo sacado de un auténtico cuento. Las fachadas exteriores e interiores de las casas acumulan cientos de macetas, como si se tratase de lunares sobre las paredes blancas. Alguna que otra enredadera y mucho, mucho color hacen de esta experiencia algo que merece la pena.

Comer en DeCobreyPicón, una experiencia gourmet

DeCobreyPicón es la fusión perfecta entre la calidad del producto local andaluz y la modernidad de la alta cocina. Un restaurante para disfrutar de los platos tradicionales de la gastronomía del sur de España con un toque moderno, reconvertidos en recetas innovadoras y exquisitas que vale la pena probar. Los nombres de la carta son la antesala de un festival de sabores: milhojas de rabo de toro, alcachofa confitada con papada ibérica o salmorejo a la brasa.

Probar una tortilla en el corazón de la ciudad

Al pie de la Mezquita, en un espacio privilegiado, la taberna Bar Santos lleva décadas atendiendo a los cordobeses. Tal vez la clave de su éxito sea mantenerse fieles a la forma en la que siempre han hecho las cosas. La esencia andaluza se palpa en cada esquina de este local cuyas tortillas tienen la fama de ser las mejores de la ciudad. Parar en este bar a descansar es un plan cotizado, pues está situado en pleno corazón de la ciudad y tiene un precio muy asequible. Por eso lo mejor es ir en horas no tan concurridas.

Un descanso en los baños árabes

Córdoba esconde joyas de la época de Al Ándalus, como las ruinas de los baños árabes que abundaban en la ciudad califal. De estas termas ya solo quedan algunos restos, convertidos hoy en museo. Pero la experiencia de un baño en un palacio andalusí en el siglo X se puede vivir hoy en día de forma similar en alguna de las muchas termas que existen en la ciudad. SPAs donde la comodidad y el placer se completan con un ambiente espectacular, con arcos, plantas y piscinas que imitan el estilo de los árabes.

Mercado Victoria, de puesto en puesto y de tapa en tapa

El Mercado Victoria es epicentro de la actividad gastronómica en la ciudad. En un edificio histórico rodeado de jardines, este espacio ya no es un mercado clásico donde comprar el pescado o la fruta, sino que ha pasado a ser un enclave para disfrutar de las auténticas delicatessen que ofrecen como tapa los distintos stands. Aquí el tapeo se prolonga hasta tarde, rodeado de las risas de amigos que emanan de cada mesa.