Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Algemesí (Valencia) a la dueña de una guardería por los presuntos delitos de maltrato habitual a menores de edad y otro, continuado de vejaciones injustas a menores. En concreto, la mujer, de 55 años, supuestamente vejaba, golpeaba y encerraba a los menores que tenía a su cargo.

La detención se produjo a raíz de varias denuncias de personal del centro, el pasado viernes. Ese mismo día, pasó a disposición judicial. El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Alcira, también en Valencia, en funciones de guardia, acordó su libertad provisional con medidas cautelares. El centro permanece cerrado.

Entre esas medidas cautelares se encuentra la de prohibición de aproximación y comunicación por cualquier medio con los menores matriculados. Así, como acudir al centro mientras se tramita la causa judicial. También, se le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no que esté relacionada con los menores, durante ese tiempo, según ha informado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

A su vez, el juez ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que disponga lo necesario a fin de hacer efectiva la protección policial. Y ha encargado, también, a la UFAM que le envíe los datos de los menores protegidos por resolución policial y de sus progenitores.

Hay que recordar que en noviembre de 2023, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer de 30 años de edad y nacionalidad española como presunta autora de un delito de trato degradante hacia un menor, tal como entonces informó OKDIARIO. La detenida era trabajadora y gerente de la guardería donde ocurrieron los hechos, que fueron grabados por otra mujer en un vídeo. Esta última fue la que interpuesto denuncia ante la Policía Nacional.