Estos son los ganadores de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: lista completa y premios

Las Cruces de Mayo apuran ya sus últimas horas en Córdoba ya que hoy domingo, es el último día que tenemos para verlas. Así y después de varios días de fiesta, muchas plazas seguro que se van a llenar hoy de gente a partir de las 12:00 cuando de nuevo tengamos ocasión de ver estas grandes cruces decoradas con flores, pero si hay unas que seguro todo el mundo va a querer visitar esas son las cruces que fueron proclamadas ganadores ayer sábado por la tarde y cuyo listado te ofrecemos a continuación. Toma nota entonces, porque estas son todas las Cruces de Mayo de Córdoba que más han gustado al jurado y que se ha llevado alguno de los premios repartidos.

Desde el pasado 28 de abril se han podido ver las 52 Cruces de Mayo que se instalaron en distintas zonas de Córdoba, como el casco viejo. Hermandades, asociaciones y vecinos se organizaron para montar espacios que no sólo han buscado destacar en el concurso, sino también convertirse en punto de encuentro. Y eso se ha notado, porque muchas de ellas han estado siempre llenas, sobre todo a partir de la tarde. Y fue ayer mismo cuando el jurado recorrió las distintas cruces participantes, votó y anunció los ganadores, por lo que ya muchos han visitado esas cruces que este 2026 se han coronado, pero si tú las quieres ver en este último día, te desvelamos dónde están y que premio se han llevado.

Cómo funciona el concurso de las Cruces de Mayo en Córdoba

El Concurso Municipal de Cruces de Mayo se ha celebrado este año entre el 29 de abril y hoy domingo 3 de mayo, con horarios amplios que han permitido, y todavía permiten durante unas horas, disfrutar de las instalaciones tanto de día como de noche. Durante estos días, el jurado recorrió las distintas cruces inscritas para evaluar aspectos como la decoración, la originalidad, el montaje o la integración en el entorno. Incluso una nueva mención (que no premio en metálico) a la más bonita.

El certamen se ha dividido además en tres grandes modalidades: casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados, lo que ha permitido valorar de forma más justa propuestas muy distintas entre sí. En total, participaban más de medio centenar de cruces repartidas por toda la ciudad, desde plazas céntricas hasta barrios más alejados.

Pero además de los premios principales, el Ayuntamiento ha contemplado ayudas a la participación para un buen número de cruces, lo que refuerza el carácter colectivo de esta celebración y anima a que cada año se sumen nuevas propuestas.

Lista completa de ganadores de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026

Este es el listado completo de las cruces premiadas en el concurso de 2026, organizado por modalidades:

Casco Histórico

1º premio: Hermandad de la Soledad (plaza de la Lagunilla)

Hermandad de la Soledad (plaza de la Lagunilla) 2º premio: Hermandad Oración en el Huerto (plaza Tierra Andaluza)

Hermandad Oración en el Huerto (plaza Tierra Andaluza) 3º premio: Hermandad del Calvario (Plaza de las Cañas)

Hermandad del Calvario (Plaza de las Cañas) Premios adicionales: Hermandad del Buen Suceso, Cofradía de la Paz y Asociación Vecinal La Medina de Córdoba

Zonas Modernas

1º premio: Asociación Vecinal Cañero (calle Párroco Bartolomé Blanco)

Asociación Vecinal Cañero (calle Párroco Bartolomé Blanco) 2º premio: Hermandad del Descendimiento (Jardines del Rocío)

Hermandad del Descendimiento (Jardines del Rocío) 3º premio: Asociación Cultural Los Quintos (Bulevar Hernán Ruiz)

Asociación Cultural Los Quintos (Bulevar Hernán Ruiz) Premios adicionales: Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, Asociación Vecinal Huerta del Rey y Hermandad Jesús Caído

Recintos Cerrados

1º premio: Acpacys (calle Dolores Ibárruri)

Acpacys (calle Dolores Ibárruri) 2º premio: Asociación de Vecinos Alcázar Viejo (Torre de Belén)

Asociación de Vecinos Alcázar Viejo (Torre de Belén) 3º premio: Hermandad Cristo de Gracia (Peña los Emires, calle Queso)

Hermandad Cristo de Gracia (Peña los Emires, calle Queso) Premios adicionales: Hermandad de los Dolores, Hermandad del Santo Sepulcro y Hermandad de la Esperanza

Es de esperar que estas cruces estén hoy entre las más visitadas siendo además el último día, de modo que si no te las quieres perder, será bueno que vayas con tiempo, recuerda que el horario del domingo es de 12:00 a 16:00 horas.

Premios del concurso

Conocido el listado, queremos repasar también cuáles son los premios económicos en función de la clasificación y la modalidad. Este año, las cuantías se mantienen en línea con ediciones anteriores.

Los premios principales son los siguientes:

Primer premio: 2.000 euros

Segundo premio: 1.260 euros

Tercer premio: 980 euros

Además, el jurado puede conceder premios adicionales en cada modalidad, con dos galardones de 300 euros y uno de 200 euros. A esto se suma una ayuda a la participación de 700 euros para un máximo de 45 cruces, destinada a apoyar el montaje y la estética de las instalaciones.

Dónde ver las cruces ganadoras

Ahora que ya se ha hecho público el fallo del jurado, ya hemos mencionado que seguro que las ganadoras serán de las cruces más visitadas. Y entre las que más visitas van a recibir está seguro la de la Hermandad de la Soledad en la plaza de la Lagunilla, la de la Asociación Vecinal Cañero en la calle Párroco Bartolomé Blanco o la de Acpacys en la calle Dolores Ibárruri, que este año se han llevado los primeros premios.

Pero como mencionamos, debes darte prisa, porque hoy domingo 3 de mayo es el último día y el horario se reduce hasta las 16:00. Aun así, hay margen de sobra para darse una vuelta, aunque conviene ir con algo de paciencia porque en muchas de estas cruces, sobre todo las que han sido premiadas, se forman bastantes corrillos y el ambiente es continuo.

Si te planteas hacer ruta, lo mejor es no intentar verlo todo de golpe. Funciona mejor ir por zonas, parar con calma y dejarse llevar un poco. Hay cruces muy céntricas que siempre concentran gente, pero también merece la pena alejarse un poco y descubrir otras que no están tan masificadas y que muchas veces terminan siendo de las que más sorprenden.