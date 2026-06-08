Previsión AEMET: nubes y lluvias aisladas en el norte de Castilla y León, sol y vientos variables en el sur

Hoy, 8 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León presenta un panorama diverso en el conjunto del territorio. En el tercio norte, los intervalos nubosos dominarán, con alguna posibilidad de lluvia aislada en zonas montañosas. En contraste, el resto de la región disfrutará de cielos mayormente despejados. Las temperaturas mínimas tienden a ascender ligeramente, mientras que las máximas mostrarán un descenso, especialmente en el tercio occidental y noreste. El viento soplará variable, aumentando de intensidad en algunas áreas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de junio

Cielo azul con brisa suave y humedad en León

El cielo se despereza lentamente sobre León, donde esta jornada se presenta como un lienzo azul salpicado por algunas nubes. La temperatura se mantendrá amable, oscilando entre los 10 y 27 grados, lo que promete un día agradable. Sin embargo, el ambiente se sentirá algo cargado, con altos niveles de humedad. Ya por la mañana, disfrutaremos de un sol que se asoma rápidamente, brindando luz hasta el ocaso a las 21:57.

Después del mediodía, la brisa hará su aparición, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, moviendo las hojas de los árboles. A pesar de que la probabilidad de lluvia en la tarde-noche es moderada, el cielo nos dará la oportunidad de disfrutar de un buen rato sin precipitaciones. Durante la noche, las temperaturas descenderán suavemente, pero permanecerán en un ámbito confortable, invitando a disfrutar de las últimas horas de luz.

Zamora: nubes amenazantes y vientos fuertes

El amanecer en Zamora se presenta gris y revuelto, con pronósticos que anticipan un día lleno de sorpresas. Las nubes, pesadas y amenazantes, parecen convertirse en el lienzo perfecto para un espectáculo de viento fuerte que arrastrará consigo la calma matutina. Mientras la temperatura oscila entre los 14 y los 31 grados, el aire se siente denso, indicando que algo se aproxima.

A medida que avance la jornada, el contraste entre la mañana y la tarde será notable. Vientos que superarán los 30 km/h y una humedad que alcanzará el 60% dejarán a muchos con la sensación de una súbita baja térmica. Con lluvias en el horizonte, es aconsejable no olvidar el paraguas si se espera salir más tarde.

En la ciudad de Salamanca, ambiente soleado y fresco hoy

El amanecer en Salamanca trae consigo un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 13°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente despejado y se alcanzarán temperaturas de hasta 27°C, lo que hace que la sensación térmica pueda ser ligeramente más alta. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, permitiendo disfrutar del día sin preocupaciones.

En la tarde, el viento soplará del oeste a una velocidad moderada de 10 km/h, con rachas que podrían llegar hasta 55 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada. La humedad, aunque no excesiva, alcanzará un 55%, manteniendo el ambiente ligero. El sol iluminará Salamanca durante aproximadamente 15 horas, desde su salida a las 06:50 hasta su despedida a las 21:52, ofreciendo un buen fin de día con temperaturas agradables.

Valladolid: cielo nublado y ambiente templado

El tiempo en Valladolid transcurre con una jornada mayormente templada, con cielos ligeramente nublados tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados, con una leve brisa que puede sorprender de vez en cuando, aunque sin probabilidades de lluvia.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por sus calles o realizar actividades al aire libre. Aprovechar esta suave jornada se presenta como una excelente oportunidad para conectar con la ciudad y dejarse llevar por su encanto.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Burgos

Las primeras horas de la jornada en Burgos se presentan con cielos parcialmente nublados y una temperatura que ronda los 13 grados, ofreciendo una sensación térmica fresca que invita a salir abrigado. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 25 grados por la tarde, aunque un 20% de probabilidad de lluvia podría hacer acto de presencia en la noche.

Con el viento soplando suavemente desde el norte a unos 10 km/h, será un buen momento para aprovechar el sol en el mediodía. Un consejo práctico: no olvides llevar un paraguas, por si acaso esas nubes deciden liberar algo de agua.

Palencia: cielo despejado con chubascos sorpresivos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanza la mañana, la temperatura se siente fresca, con mínimas alrededor de 13 °C, pero a medida que el sol asoma, el termómetro comenzará a elevarse, alcanzando una máxima de 30 °C por la tarde, acompañada de rachas de viento que podrían superar los 75 km/h.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tarde podría traer algunos cambios, ya que se esperan ráfagas intensas y la posibilidad de chubascos intermitentes. La humedad variará, manteniéndose en un 20% por la mañana y alcanzando hasta un 75% en las horas más cálidas. Por tanto, conviene estar preparado para estos contrastes y disfrutar con moderación del calor diurno.

Cielos despejados y ambiente cálido en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una brisa suave que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados, creando un ambiente acogedor y agradable.

A medida que avance el día, la calidez se hará más presente, alcanzando una máxima de 14 grados por la tarde. No hay predicciones de lluvia, así que es un excelente momento para salir a caminar. Aprovecha el sol y no olvides llevar una gorra y suficiente agua para hidratarte.

Segovia: cielo despejado con brisa cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un fresco despertar, con temperaturas mínimas que marcarán 14 °C. A medida que avance la mañana, el mercurio ascenderá lentamente hasta alcanzar unos agradables 27 °C por la tarde, mientras una suave brisa del Este-sureste, a 15 km/h, dotará de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, la tarde podría traer un leve aumento en la nubosidad, así que es recomendable salir preparado para posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h. La humedad, que rondará entre el 20 y el 70 %, puede generar una sensación térmica notablemente cálida, llegando a los 30 °C, así que no olviden hidratarse mientras disfrutan del sol que se ocultará a las 21:46.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado y una suave brisa del sur que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca, comenzando alrededor de 16°C. A medida que transcurra la jornada, las nubes harán su aparición, ya que hay una probabilidad de lluvia más alta hacia la tarde, junto con temperaturas que alcanzarán hasta los 30°C.

La tarde promete un aire variable, donde el sol y las nubes compartirán protagonismo, aumentando la humedad y brindando una sensación térmica más cálida. Con la puesta del sol a las 21:42, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, haciendo de este día un momento perfecto para pasear y disfrutar del entorno natural antes de que la temperatura descienda a la noche.