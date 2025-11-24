La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado. A pocos días de que finalice el mes de noviembre la mayoría de las ciudades españolas ya han encendido las luces típicas de esta época y están ultimando los detalles de las celebraciones de estas fechas tan especiales. Entre ellas, la tradicional cabalgata de la tarde del 5 de enero, justo antes de la llegada de los Reyes Magos.

Una velada llena de ilusión con la que se pone el broche de oro a la Navidad en España y que los niños esperan con muchas ganas. Es, probablemente, el día más especial para los más pequeños de toda esta etapa.

Cada localidad, ciudad o municipio organiza su propia cabalgata en la que muchas ocasiones suele participar algún rostro conocido. A esto se suman los famosos que acuden a ver el paso de los Reyes Magos con los más pequeños de su familia.

Juanma Moreno, rey mago en Sevilla

Este año en Sevilla se espera que el presidente de la Junta de Andalucía sea uno de los integrantes de la tradicional cabalgata. Juan Manuel Moreno Bonilla asistió este fin de semana a la feria SICAB, que acaba de cerrar su 35 edición. En esta cita, el político recalcó el éxito de este salón y destacó la importancia de los caballos de pura raza ya que «representan esfuerzo, trabajo, sacrificio y calidad, reflejando la imagen de pureza de Andalucía y España». Dijo.

Esta Navidad va a ser muy especial para el presidente de la Junta de Andalucía, precisamente porque va a ser uno de los miembros de la comitiva de la cabalgata de los Reyes Magos. El político ha sido elegido por el Ateneo de Sevilla para representar el papel de Baltasar, lo que le va a obligar a pintarse la cara de oscuro. Una práctica que se conoce como blackface y que ha generado algunas críticas porque se considera racista. Ya el pasado año hubo polémica por esta cuestión, pero de momento no se han tomado medidas al respecto.

El origen del blackface se remonta un género teatral que se popularizó en Estados Unidos a finales del siglo XIX. En las obras de este género se ridiculizaba a personas negras a través de estereotipos, tales como la forma de hablar. Quienes interpretaban a estas personas eran actores blancos a quienes se les pintaba la cara con betún.

Al margen de la controversia, Moreno espera con ilusión el momento de vestirse de Baltasar. «He vivido la noche más mágica con la sonrisa de un niño, la ilusión junto a mis hijos y este año lo haré con enorme responsabilidad», escribió en su perfil público, donde agradeció al Ateneo de Sevilla la elección. Para él es como cumplir un sueño.

Muy emocionado por ser el próximo Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla. He vivido la noche más mágica con la sonrisa de un niño, la ilusión junto a mis hijos y este año lo haré con enorme responsabilidad. Cumplo un sueño gracias al @ateneodesevilla. Nunca dejemos de soñar. https://t.co/zgi3DQKxKE — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 7, 2025

Además de Juanma Moreno, se espera que en la cabalgata de Sevilla participen algunos rostros conocidos del panorama nacional, como Iván Bohórquez Domecq, que ejercerá como Melchor, mientras que Juan Ignacio Zafra será Gaspar.