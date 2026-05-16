Moncloa usa RTVE contra Israel y Eurovisión: elogia a Palestina, cuna del terrorismo de Hamás que patrocina Irán

Moncloa ha vuelto a utilizar RTVE contra Israel y Eurovisión. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha elogiado a Palestina, cuna del terrorismo de Hamás que patrocina la dictadura de los ayatolás de Irán, justo cuando ha comenzado el festival de Eurovisión. «El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina», ha firmado en redes sociales José Pablo López.

Mensaje institucional de RTVE

El mensaje va firmado institucionalmente por RTVE, y ha sido difundido por el presidente del ente público, José Pablo López. Una nueva afrenta contra Israel y una salida de tono con los socios europeos que por aplastante mayoría participan en Eurovisión sin hacer política partidista con este festival.

José Pablo López ha olvidado por completo, sin embargo, a los ucranianos víctimas de la invasión rusa de Putin, y tampoco ha condenado el origen de la guerra en Oriente Medio, que fue la masacre terrorista cometida por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, la mayor matanza contra la comunidad judía desde el Holocausto nazi.

Todas las grandes cadenas públicas han retransmitido el festival de Eurovisión en contra de la decisión de RTVE, que ha optado por no emitirlo.

Eurovisión y la politización del festival

Pedro Sánchez anunció el boicot de RTVE en diciembre, después de que la Unión Europea de Radiodifusión dijera que Israel podría competir. Entonces, se le sumaron Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia.

Sánchez ha utilizado RTVE en diferentes ocasiones para manifestar su desaprobación por la participación de Israel. En las semifinales del año pasado, los comentaristas de RTVE presentaron a la cantante israelí en la misma frase en la que mencionaron a los palestinos muertos en la guerra. Antes de la emisión de la final, RTVE transmitió el mensaje «Paz y justicia para Palestina» sobre un fondo negro en cientos de miles de televisores en toda España.

Mientras en Viena se celebra la final de Eurovisión, en España se emitirá un homenaje a la historia musical de la cadena. El programa incluirá la actuación de Tony Grox y Lucycalys, los músicos que RTVE habría enviado a Eurovisión.

La radiotelevisión pública de Irlanda emitirá una película sobre la vida de una pareja en el campo y en Eslovenia se mostrará un episodio de un programa de 10 entregas sobre palestinos. Eurovisión se podrá ver en el canal de YouTube de la UER, pero la ausencia de un intérprete o comentarista del propio país hace que el ambiente sea claramente menos apasionado.

Israel compite en el festival desde hace 50 años y ha ganado en cuatro ocasiones. Los israelíes se reúnen en bares para verlo y se muestran entusiasmados con la participación del país, que muchos consideran una señal de aceptación internacional y normalidad. Cada año, su representante se convierte en una celebridad nacional y un buen resultado —aunque no sea una victoria— es motivo de orgullo.

Sánchez ha utilizado para elevar su perfil político los ataques a Israel. Los miembros del Gobierno de Israel, como el ministro de Israel de la Diáspora, Amichai Chikli, ha criticado de forma abierta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto del lado del narcoterrorista de Venezuela Nicolás Maduro, la tiranía de los ayatolás de Irán y se ha aliado con los terroristas de Hamás de la Franja de Gaza y los terroristas de Hezbolá en Líbano: «Sánchez es un enemigo de Occidente e Israel, confiamos en el pueblo español», explicó el pasado marzo a OKDIARIO durante una teleconferencia desde Israel.

Pedro Sánchez ha utilizado sus críticas al gobierno de Benjamin Netanyahu para elevar su perfil internacional desde los ataques contra Israel del pasado 7 de octubre de 2023 por parte de los terroristas de Hamás. Sánchez ha atacado y desairado a Israel en diferentes ocasiones. Empezó en noviembre de 2023, cuando semanas después de los ataques pidió desde Jerusalén frente a Netanyahu la solución de dos estados: Palestina e Israel, una idea que lleva décadas sobre la mesa y que Sánchez intentó atribuirse. Netanyahu criticó entonces los tiempos, ya que Hamás, los terroristas que administran el territorio palestino de Gaza, acababan de asesinar a 1.200 personas.