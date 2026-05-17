El socialista Negueruela lamenta el cierre del mercado de Corea en Palma que su partido ejecutó en 2019

El secretario general de los socialistas de Palma, Iago Negueruela, lamenta el cierre del mercado municipal de abastos de Corea en el barrio de Campo Redó en Palma, que su partido, el PSOE ejecutó en julio de 2019 con el exalcalde José Hila gobernando en coalición con separatistas y Podemos.

No se sabe si por ignorancia o intencionadamente, queriendo hacer olvidar a los palmesanos que los socialistas gobernaron las dos pasadas legislaturas en la capital balear, Negueruela en redes sociales ha denunciado que el antiguo mercado «sigue cerrado».

Desde su inauguración en 1972 hasta su cierre, fue un importante complemento de activación social para los habitantes de estas viviendas de protección oficial en la capital balear.

Sin embargo, en los años previos a su cierre, el mercado experimentó una progresiva decadencia, con cada vez menos puestos operativos.

Y finalmente cerró sus puertas de manera definitiva el 26 de julio de 2019 bajo el gobierno del socialista José Hila, incapaz de gestionar su revitalización, ni siquiera dándole un uso social distinto al original.

«Está cerrado desde hace mucho tiempo», apunta el PSOE en redes sociales en un video donde algunos vecinos, que en realidad son en algunos casos ex altos cargos socialistas, hablan con Negueruela de los problemas que tienen estas degradadas y conflictivas viviendas sociales, de un barrio al que los socialistas dieron la espalda la pasada legislatura y sobre el que ahora dicen que es «una de las grandes dejaciones» del actual gobierno municipal del PP.

Pero los socialistas no solo cerraron el mercado municipal de abastos, sino que la misma suerte corrieron la pasada legislatura otros espacios públicos de la zona.

Es el caso de la oficina Plan Urban para la puesta en marcha de iniciativas para la rehabilitación de la zona, ubicada en la tercera planta del mismo edificio municipal, o la oficina municipal de la Policía Local que dejó de admitir denuncias de los vecinos a los que remitía al cuartel central de Sant Ferran, a tres kilómetros de un barrio con una población donde la tercera edad es amplia mayoría.

Tampoco habla de ello Negueruela que sentencia afirmando que Camp Redó “necesita soluciones reales, no promesas vacías”.

Unas soluciones que no ofrecieron los socialistas gobernando a los 1.500 vecinos de las degradadas viviendas de Corea, pese a que hasta un informe municipal de 2021 elaborado por el servicio municipal de intervención comunitaria del área de Bienestar Social y la asociación GREC alertaba de que la zona daba «miedo» y que un número representativo de su población se sentía «desprotegida por la administración» y «estigmatizada».

Porque los socialistas no solo desmantelaron equipamientos, sino que su inacción e inoperatividad provocó una eclosión de la inseguridad ciudadana en estos bloques de viviendas donde se disparó el consumo y venta de drogas, así como la exclusión social creciente de la población con una pésima situación de los espacios públicos. La suciedad era moneda común diaria con la presencia destacada de basura en la vía pública, excrementos de animales e incluso plagas derivadas de la falta de limpieza, de papeleras y de contenedores para reciclar.

Este fue el sello negro particular que los socialistas de Negueruela dejaron en las viviendas degradadas de Corea del barrio de Camp Redó la pasada legislatura, y que el político gallego no quiere recordar.