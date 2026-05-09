Negueruela ha fulminado en un año a los pesos pesados del PSOE de Palma nombrados por el ex alcalde Hila

El secretario general de los socialistas de Palma y portavoz del Grupo Parlamentario, Iago Negueruela, ha fulminado en un año a todos los pesos pesados del PSOE de Palma que tenía el ex alcalde socialista José Hila y la hoy secretaria de Estado de Seguridad y ex alcaldesa de Palma, Aina Calvo.

El mismo que manifestó a la militancia en la presentación de su candidatura y después en la toma de posesión del cargo, que venía «a sumar» ha generado una división interna sin parangón entre los socialistas de la capital balear.

Una operación de limpieza interna nunca vista, materializada por Negueruela, pero digitada por la presidenta del Congreso y aún número uno de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, que siempre quiso tener y nunca pudo lograr, como hasta ahora, tener bajo control total al PSOE de Palma.

Aunque Armengol haya logrado ahora, con Negueruela al frente, tener el control del aparato en Palma, la oposición interna entre la militancia socialista al nuevo secretario general es más que evidente.

El marcado perfil catalanista de la también presidenta del Congreso de los Diputados, siempre ha suscitado y sigue ocurriendo, una oposición notable entre gran parte de los afiliados de la capital balear.

La primera decisión de Negueruela nada más acceder a la secretaría general, justo hace un año en mayo de 2025, fue crear un Comité Ejecutivo con solo tres de los ocho concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, y donde son mayoría, veteranos políticos de la vieja guardia más que amortizados ya, pero vinculados a Armengol, apoltronados hace décadas en la política.

Es el caso de, entre otros, el ex presidente del Parlament, Vicenç Thomás, la ex eurodiputada Teresa Riera, la ex consellera Patricia Gómez, la entre otros cargos, ex directora general de Función Pública del Govern de Armengol, Carmen Palomino y ex concejales palmesanos como Virginia Abraham y Joan Ferrer, entre otros.

Los concejales con los que ha contado Negueruela del actual grupo municipal socialista son Daniel Oliveira, el ahora cuarto portavoz municipal socialista en lo que llevamos de legislatura, Francesc Dalmau y la adjunta al cargo Silvana.González.

Los otros cinco han sido fulminados en la nueva dirección y aunque mantienen el acta de concejal, su relación con la nueva cúpula del partido es inexistente.

La salida esta semana del hasta ahora portavoz municipal Francesc Ducrós y el nombramiento de Francesc Dalmau, se produce justo un año después de que Negueruela fuera elegido secretario general de los socialistas de Palma, con el rechazo de nada menos que del 40% de la militancia, generando su nominación una notable división interna en el seno de la formación.

Su reacción tras el rechazo y contestación que obtuvo en el Congreso del PSOE de Palma, fue cargar contra los delegados de la mayor agrupación de los socialistas en la capital balear, la de Palma-Ponent, forzando la convocatoria de una asamblea extraordinaria y la salida o no presentación de la candidatura de Isabel Miralles, que contaba con el consenso de la mayoría de militantes.

Una división interna que lejos de disminuir, ha ido a más desde entonces, y que se acrecentará a medida que entremos en el electoral curso político venidero, el último de la presente y agitada legislatura en el seno del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Palma.