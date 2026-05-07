Negueruela sigue haciendo limpieza en el PSOE de Palma: pone al ‘armengolista’ Dalmau como nuevo portavoz

Iago Negueruela, secretario general de los socialistas de la capital balear, sigue haciendo limpieza en el PSOE de Palma: el armengolista Francesc Dalmau será nuevo portavoz del grupo municipal, el cuarto en los tres años que llevamos de legislatura tras el hoy senador y ex alcalde, José Hila, la hoy secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el ahora dimitido Francesc Ducrós.

Ducrós ha dejado el cargo alegando los siempre socorridos «motivos personales» y la ha hecho efectiva en la reunión de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), en la que se ha ratificado a Silvana González como portavoz adjunta.

Ducrós, según ha informado la formación socialista en nota de prensa, mantiene sus cargos orgánicos en el partido como vicesecretario general de los socialistas de Palma y continuará también como regidor en el Ayuntamiento.

El secretario general de la agrupación, Iago Negueruela, y la Ejecutiva han agradecido el trabajo que ha llevado a cabo Ducrós, que seguirá haciendo como regidor y vicesecretario.

La salida de Ducrós se produce justo un año después de que Negueruela fuera elegido secretario general de los socialistas de Palma, digitado por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuya afinidad también con el elegido portavoz Dalmau es más que conocida en el partido.

Negueruela fue elegido con el rechazo del 40% de la militancia, creando su nominación una notable división interna en el seno de la formación que, lejos de disminuir, ha ido a más desde entonces, y que se acrecentará a medida que entremos en el electoral curso político venidero, el último de la presente y agitada legislatura en el seno del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Palma.

De hecho, dos meses después de ser elegido el secretario general del PSOE de Palma, Negueruela forzó la renuncia de la líder de la mayor junta del PSOE en la capital balear, la agrupación socialista de Palma-Ponent, a optar a la reelección del cargo. Tras forzar la salida de Isabel Miralles, el número uno del PSOE palmesano pudo colocar a su delfín Ramon Perpinyà al frente de la misma en el congreso que esta junta local socialista celebró a finales del pasado mes de julio.