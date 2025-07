Negueruela culmina el asalto a la mayor agrupación del PSOE de Palma e impone una nueva dirección

El secretario general de los socialistas de Palma, Iago Negueruela, delfín de Francina Armengol ha culminado este jueves el asalto a la mayor agrupación del PSOE de Palma (Ponent) e impuesto una nueva dirección tras forzar desde la Federación Socialista de Mallorca (FSM) la convocatoria de una asamblea extraordinaria donde sólo ha concurrido la candidatura oficialista.

Con esta maniobra que lleva la firma del también diputado socialista en el Parlament, Ares Fernández, secretario de Organización de la FSM, Negueruela liquida a la actual dirección de la agrupación de Palma-Ponent, liderada por Isabel Miralles, a la que acusa de estar detrás del escaso respaldo que entre la militancia obtuvo su nombramiento como secretario general del PSOE de Palma, en el pasado congreso celebrado el 17 de mayo.

Aunque la suya fue la única candidatura presentada, la designación de Negueruela fue rechazada por el 40% de los presentes que votaron en blanco su nominación digitada por Armengol. Desde entonces, el respaldo a su figura entre la militancia, lejos de mejorar, ha ido a peor. De hecho en la votación apenas participaron 62 militantes, 58 de ellos votaron a favor, tres en blanco y uno nulo en una demostración del escaso respaldo interno a la nueva dirección.

Tras esta maniobra de la dirección regional y local del PSIB-PSOE, Miralles y el Comité de Dirección de esta agrupación que cuenta con en torno a 180 de los 500 afiliados socialistas en la capital balear, ha renunciado a presentar batalla en las urnas de la asamblea extraordinaria celebrada este jueves en la calle Miracle. Pero aunque no ha presentado candidatura, la hasta ahora secretaria general de Palma-Ponent, sí amenaza con llevar el caso a los tribunales.

En un principio, ha impugnado la asamblea al entender que se han vulnerado los estatutos por lo que considera «una injerencia tomada al margen de la Ejecutiva” de la junta local y sólo atribuible al citado Ares Fernández.

«Estamos convencidos que esta actuación no sólo vulnera la autonomía de nuestra agrupación, sino también los derechos democráticos de nuestra militancia y sólo podemos achacarla a una voluntad de obstaculizar la libre concurrencia, para acceder a los cargos que van a renovarse y a dificultar la transparencia que debe imperar en estos procesos», ha manifestado en una carta dirigida a los afiliados socialistas de Ponent.

Además de advertir que las votaciones realizadas carecen de validez y serán impugnadas ante los órganos competentes, Miralles remarca que irá a la “justicia ordinaria” llegado el caso.

La decisión de Negueruela de echar un pulso y derrocar a la hasta ahora directiva de Ponent convocando una asamblea extraordinaria abre un cisma en esta agrupación, que ya es visible en la carta de presentación de los sucesores en el cargo, digitados por el trío Armengol-Negueruela- Fernández.

A la hora de presentar la candidatura presidida por el veterano ex concejal socialista en la década de los años ochenta del siglo pasado, José Luís Mádico, con el ex presidente de la empresa municipal Emaya, Ramon Perpinyà, como secretario general, sus integrantes afirman que hasta ahora en esta agrupación, no todos los militantes se han sentido cómodos, ni representados.

Perpinyá que gestionado la empresa de limpieza Emaya la paada legislatura llevó a la capital balear a estar considerada como la ciudad mas sucia de España según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), justifica su candidatura porque cree que la agrupación de Palma Ponent no ha cumplido la función de ser «un nexo de diálogo con todas las asociaciones cívicas, y sociales de nuestra área».

Algo, según el, necesario con el fin de conocer «cuáles son sus propuestas, necesidades, problemas y su visión de nuestra ciudad. Y es a partir de allí cuando podremos dar la respuesta adecuada como partido, planteando nuestras propuestas desde la oposición o ejecutándolas si estamos en el gobierno. Nuestro partido es la mejor herramienta que existe de transformación de la sociedad y por supuesto de nuestra ciudad», concluye la carta de presentación de la candidatura con la que Negueruela ha asaltado la dirección de la mayor agrupación del PSOE de Palma.