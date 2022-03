El portavoz de la asociación Unidad Cívica por la República y vecino de Palma, José Ángel Berrio, ha protagonizado uno de los momentos más tensos que se ha vivido en el pleno que hoy celebra el Ayuntamiento de Palma. Durante su intervención, en el turno destinado a los portavoces vecinales y entidades, ha calificado al primer edil, el socialista José Hila, como «el peor alcalde en valoración que esta ciudad ha tenido, el peor».

«Lo que no comprendo es que Francina (Armengol) lo siga aguantando, porque usted, con estos tres que tiene a su lado, va a perder la Alcaldía», ha espetado Berrio, a quien el alcalde ha interrumpido para preguntarle si iba a defender alguna propuesta o «sólo viene a descalificarnos a nosotros. ¿Viene a defender algo?», ha reiterado Hila.

Y Berrio le ha respondido: «Vengo a decirle que quite a estos tres concejales que usted defiende tanto y que no entiendo por qué los defiende. Porque su gestión es nefasta. No hay que ver nada más que las denuncias que tiene el de transportes, 200 denuncias de trabajadores, más de 20.000 euros pagados en indemnizaciones. A eso vengo yo, a que quite a esos tres concejales que no sirven para nada. ¿Me entiende usted?», ha insistido este vecino de Palma.

Este portavoz vecinal ha rematado su intervención en el mismo tono crítico. «No sé cómo decírselo de otra forma. Pero creo que usted no se entera, pero se va a enterar porque ustedes son los que van a hacer que la derecha gobierne. Y la extrema derecha. Gracias a usted por mantener a estos tres. No le quiero hacer más propuestas porque creo que no le van a entrar muchas más. ¿Entendido, señor Hila? Me avergüenza. Traidores».

Ha sido el broche de su intervención, que este dirigente vecinal arrancó como terminó, acusando de «traidores» al gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos. «Pido perdón a este pueblo por la traición que le ha hecho el partido socialista y sus tontos necesarios», ha manifestado el dirigente vecinal.

«No se merece esto este pueblo. Traidores, son unos traidores, nunca cumplen los acuerdos a los que llegan y usted, señor alcalde, usted llamó la atención en el pasado pleno a una señora que estaba ejerciendo su pleno derecho a expresarse. Usted no está para eso alcalde, no tiene que aprovecharse de la situación de la que goza que se la hemos dado los ciudadanos y eso lo olvidan ustedes».