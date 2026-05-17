Un grupo de adolescentes sorprende a una pareja de turistas practicando sexo salvaje en el balcón de un hotel de Palma

La escena ocurrió de madrugada, en plena zona de ocio nocturno, ante la mirada de un grupo de adolescentes que regresaba de fiesta. Un grupo de chicos, de entre 16 y 19 años, vivió una curiosa escena a las cinco de la madrugada del pasado fin de semana en la zona turística de El Arenal.

Los jóvenes, que regresaban a casa después de pasar la noche por los bares y locales de ocio de la conocida calle del Jamón, se encontraron con una pareja de turistas extranjeros en actitud íntima en el balcón de un hotel, a plena vista de quienes caminaban por la calle. De hecho, tal y como puede apreciarse en las imágenes, los germanos estaban practicando sexo salvaje sin ningún tipo de pudor ni preocupación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada, en una vía próxima al núcleo de ocio nocturno más concurrido de la zona. Según relataron algunos de los chicos presentes, la pareja —al parecer de origen alemán— permanecía completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor y no reaccionó a los comentarios de los viandantes. «Al principio no nos lo creíamos. Miramos hacia arriba y allí estaban, tranquilamente, como si no hubiera nadie debajo», comentaba entre risas uno de los adolescentes que presenció la escena.

La situación llamó rápidamente la atención del grupo, que comenzó a bromear desde la calle intentando llamar la atención de la pareja, aunque sin éxito. Algunos de los presentes incluso imitaron sonidos y aplausos en tono humorístico, pero los turistas continuaron sin percatarse de la expectación que habían generado. «Duro, duro. Dale duro», gritaban. Al mismo tiempo que simulaban realizar gemidos para tratar de captar la atención de los turistas que se encontraban en ese momento muy entretenidos y ocupados.

El episodio fue grabado parcialmente por algunos testigos y las imágenes comenzaron a circular poco después entre grupos de mensajería y redes sociales, provocando numerosos comentarios y reacciones. Más allá del tono anecdótico del momento, algunos de los jóvenes también mostraban sorpresa por lo ocurrido. «No entendemos por qué estaban en el balcón pudiendo estar dentro de la habitación» señalaba uno de ellos.

El Arenal, uno de los destinos turísticos más concurridos durante la temporada estival, acostumbra a dejar escenas llamativas relacionadas con el ocio nocturno. Sin embargo, situaciones de este tipo siguen despertando sorpresa entre residentes y visitantes cuando ocurren en espacios visibles desde la vía pública. Por el momento no ha trascendido si el establecimiento hotelero tuvo conocimiento de lo ocurrido ni si se produjo algún tipo de intervención posterior.