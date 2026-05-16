Una historiadora experta en Melilla: «Nos sentimos ninguneados, defraudados y olvidados por Pedro Sánchez»

En un contexto marcado por el aumento de la tensión diplomática con Marruecos y un creciente sentimiento de abandono institucional, Ceuta y Melilla vuelven a ocupar un lugar central en el debate político español. La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido duramente cuestionada por amplios sectores de la sociedad, especialmente en las propias ciudades autónomas, donde se percibe una falta de firmeza ante las presiones de Marruecos y una preocupante ausencia de medidas eficaces para frenar el deterioro económico y social. Durante su entrevista concedida a OKDIARIO, la historiadora experta en Melilla María Elena Fernández Díaz reconoce sobre la gestión de Pedro Sánchez: «Nos sentimos ninguneados, defraudados y olvidados». Fernández Díaz destaca: «Nos sentó muy mal la foto de Sánchez con Ceuta y Melilla como Marruecos; somos españoles, no nos tienen que ningunear».

Las críticas apuntan tanto a la debilidad de la estrategia diplomática como a la pasividad frente a decisiones y gestos que muchos consideran una cesión implícita ante las reivindicaciones marroquíes. A ello se suma una sensación de aislamiento creciente, agravada por las dificultades en las conexiones con la península, el colapso fronterizo y la paralización del comercio, factores que están afectando directamente al día a día de los ciudadanos.

Para analizar en profundidad esta situación, sus raíces históricas y sus consecuencias actuales, María Elena Fernández Díaz, historiadora y experta en Melilla, ofrece una visión crítica sobre la gestión del Ejecutivo, reivindica la trayectoria española de la ciudad y expone el impacto real que las decisiones políticas están teniendo sobre la población melillense.

Melilla fue española antes de que existiera Marruecos

PREGUNTA. – ¿Cuáles son los principales argumentos históricos que sostienen la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla?

RESPUESTA. – Diferentes circunstancias. Tenemos que tener en cuenta que Melilla es española desde 1497 porque nosotros no la conquistamos a las armas. Hay que partir de esto porque muchas veces opinamos que la colonización es a base de guerras. Melilla fue algo totalmente diferente, muy diferente a Ceuta. Melilla: Acabamos de conquistar con los Reyes Católicos el último reino nazarí, el de Granada, y se intentan tomar diferentes espacios en el norte de África para evitar también que vuelvan esas tropas musulmanas, sobre todo porque había una base de piratas berberiscos justo enfrente y necesitábamos tenerlos bien vigilados.

No vinimos directamente tras la conquista de Granada. Colón presenta su proyecto colombino, no hay suficiente dinero y se tardan unos años, pero no se pierde el tiempo. Los españoles intentan tener este espacio y vienen muchísimas veces a parlamentar con los residentes bereberes y musulmanes de Melilla. Consiguen permutar espacios, algo que nos puede parecer muy curioso en 2026, pero que era algo normalizado en esos momentos. Se cambia el trozo que va a tomar España, que son los recintos fortificados, y ellos se van curiosamente a Torrox, Málaga.

«Ceuta decidió seguir siendo española»

P. – ¿Y Ceuta?

R. – Ceuta es diferente. Ceuta fue portuguesa, tomada en 1415 por el rey de Portugal, y pasó a la Corona española en época de Felipe II. Cuando los portugueses deciden que España no tiene que gobernarles, Ceuta curiosamente decide seguir dentro de la esfera española. Además, consideramos que los mismos ceutíes hicieron un referéndum, podríamos decir el primer referéndum de este tipo de la historia, y deciden seguir bajo la esfera española. Tenemos historias un poco diferentes. Las reclamaciones por parte de Marruecos sobre Ceuta y Melilla se refieren sobre todo a espacios territoriales. Por tradiciones, costumbres, ideología y política, nosotros somos españoles desde 1497 en la ciudad de Melilla.

No pretendemos dejar de ser españoles. Es verdad que tenemos más del 50% en la actualidad de población musulmana de origen marroquí, también judíos de origen marroquí, pero no por eso tenemos que pertenecer a Marruecos.

P. – ¿Existe alguna base jurídica sólida para la reclamación de Marruecos?

R. – Ninguna. Ellos no existían cuando nosotros entramos a formar parte de la Corona española. Marruecos no existía como tal reino; eran sultanatos muy enfrentados entre ellos. La zona rifeña siempre ha sido bastante independentista del reino alauita de Marruecos. Es decir, ellos no formaban un reino cuando nosotros ya estábamos dentro de un reino, que era España. Formamos parte ya de la Corona española 18 años antes de que entrara a formar parte el reino de Navarra. También tengo que decir que formamos parte de España 279 años antes de que Estados Unidos se formara como país. Las reivindicaciones históricas ahí están. Pueden reivindicar todo lo que crean conveniente.

P. – ¿Cómo se vive esa presión marroquí desde Melilla?

R. – Aquí sufrimos a diario presiones. Nos hemos tirado años entrando y saliendo de la frontera de Melilla y, en el lado marroquí, había señores fotografiando nuestros coches e incluso intentando hacer una injerencia en nuestra política local. Nos entregaban hasta octavillas diciendo a quién teníamos que votar en elecciones en Melilla. Lo último y más ridículo que hemos vivido fue hace unos diez años. Tenemos una figura de don Pedro de Estopiñán en Melilla la Vieja y apareció sin el brazo y la espada. Con una radial se la habían arrancado y había dado vueltas por todo Marruecos para reivindicar que, por tener un brazo y una espada de una escultura, ya Melilla formaba parte de Marruecos.

«Nos sentimos ninguneados y olvidados»

P. – ¿Cómo valora la política de Pedro Sánchez con Marruecos?

R. – Nos sentó muy mal una imagen donde sale nuestro presidente con un mapa en el que Ceuta y Melilla aparecen como parte del Reino de Marruecos, ni siquiera señalizadas como parte de España. Nos sentimos ninguneados. Fue un malestar muy generalizado. No quiero decir que todas las actuaciones de Pedro Sánchez sean contra Ceuta y Melilla, pero aquello nos hizo sentir defraudados.

P. – ¿Por qué piensa que hace eso?

R. – Tal vez por las conversaciones diplomáticas sobre pesca, inmigración o diferentes cuestiones. Queremos creer que no se dio cuenta del mapa que tenía detrás y luego se lo advirtieron, pero salió en todas las televisiones nacionales.

Marruecos reivindica Ceuta y Melilla

P. – Toda esta política de gestos por parte de Marruecos, ¿qué persigue?

R. – Me imagino que desde Marruecos persiguen un ninguneo hacia los españoles. Se creerán superiores. También hay que tener en cuenta que la diplomacia marroquí no es la misma que la española. Cuando vemos al rey de Marruecos saludando de determinada forma, para él tal vez no era nada dejar plantado a nuestro presidente. En España y en Europa es algo humillante. Que bajen nuestras banderas boca abajo o hagan este tipo de gestos es una manera de manifestar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.

P. – ¿Cómo interpreta las recientes posiciones surgidas en sectores políticos de Estados Unidos favorables a Marruecos?

R. – No creo que tengan recorrido más allá de la propaganda. Son personas ignorantes sobre la historia de Ceuta y Melilla. Si supieran nuestra historia, no opinarían así.

P. – ¿Qué intereses cree que tiene Estados Unidos en reforzar su relación con Marruecos?

R. – Marruecos está ahí, es el paso norteafricano. Les viene bien esa alianza y tener bases enfrente de España si quieren. Los americanos siempre están en todos los contextos del mundo. Es una estrategia buena para ellos.

P. – ¿Puede afectar el conflicto diplomático entre Trump y Sánchez sobre las bases de Rota y Morón a la estabilidad regional?

R. – Rota y Morón dan trabajo a muchísima gente. Eliminarlas haría daño económico y emocional. Trump un día dice una cosa y al día siguiente otra. Esperemos que hayan sido amenazas. Nosotros somos un trampolín estratégico y lo hemos sido siempre.

P. – ¿Considera que el Gobierno de Sánchez ha gestionado adecuadamente el conflicto con Marruecos?

R. – Queremos entender que quiere hacerlo bien para Ceuta y Melilla, pero aquí nos sentimos olvidados y que no nos apoyan. Nos quitaron el barco de Almería y nos vemos encerrados. Además, han propiciado ese flujo migratorio. Hemos tenido que poner ya tres vallas desde la época de Aznar. La presión migratoria que ahora ve la península, nosotros la llevamos sufriendo décadas.

P. – ¿Qué problemas tienen actualmente Ceuta y Melilla?

R. – Ahora mismo los principales problemas son los transportes y la frontera. Nos cancelan muchísimos vuelos, incluso con buena climatología. Nos quitaron la conexión marítima con Almería y nos sentimos aislados. La frontera es otro gran problema. Hay personas que tardan ocho horas en cruzar. Marruecos hace controles coche por coche de manera intencionada para ralentizar el paso. También nos han hundido económicamente. Han cerrado unas 300 empresas de importación y exportación porque Marruecos ha bloqueado totalmente el comercio. No podemos pasar ni una botella de agua pequeña. Muchas familias han tenido que cerrar negocios históricos.

P. – ¿Qué tendría que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar todo esto?

R. – La diplomacia, lo primero. Y presionar también diplomáticamente. Necesitamos recuperar el comercio con Marruecos. Tradicionalmente, Ceuta y Melilla han dado de comer a muchísimas familias marroquíes. Hace falta una política más dinámica para solucionar los problemas.

P. – ¿Cuáles son los principales desafíos para los próximos meses?

R. – El desafío es sobrevivir a todo esto: los transportes, la frontera y el aislamiento. Necesitamos un tránsito muchísimo más fluido y recuperar la actividad económica. También reinventarnos económicamente con tecnología y nuevas empresas. Tenemos ventajas fiscales, pero si no podemos entrar y salir de la ciudad con normalidad, nadie quiere venir a invertir. Los melillenses vivimos con la incertidumbre constante de no saber si podremos salir o volver.