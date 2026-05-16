Adiós zapatillas deportivas, Alexandra Lamy luce zapatos aún más elegantes y cómodos que realzan todos nuestros vaqueros

Tener un calzado funcional, cómodo y fácil de combinar se ha convertido en una prioridad dentro del armario actual. La moda ya no solo apuesta por diseños llamativos, sino también por piezas versátiles que puedan adaptarse al ritmo diario sin renunciar al estilo. Las zapatillas deportivas están bien, pero ahora hay zapatos aún más elegantes y cómodos.

Este calzado ha pisado con fuerza para posicionarse como uno de los zapatos imprescindibles de la temporada. Su diseño clásico, elegante y práctico los convierte en una alternativa perfecta tanto para looks casuales como para estilismos más sofisticados. Además, esta temporada llegan reinventados con colores vivos y acabados modernos que transforman por completo cualquier outfit. Hablamos de los mocasines de varios colores.

Los zapatos aún más elegantes y cómodos

Esta temporada, los mocasines de dos colores abandonan los tonos tradicionales para apostar por colores más cálidos, sofisticados y modernos. Entre los más destacados se encuentran:

Marrón chocolate.

Marrón arena.

Burdeos.

Beige.

Camel.

Verde oliva.

Azul marino.

Rojo intenso.

Blanco roto.

Negro clásico.

Los tonos tierra y burdeos destacan especialmente por su facilidad para combinar con prendas neutras y looks minimalistas, una de las grandes tendencias del momento.

Entre los modelos que más destacan esta temporada podemos destacar las propuestas de Zara y El Corte Inglés, entre otras firmas que han sabido reinterpretar el clásico mocasín con diseños modernos, cómodos y muy versátiles.

El mocasín plano en serraje de Zara

Acabado en serraje

Uno de los detalles más destacados del mocasín plano en serraje, disponible por 39,95 euros, es su confección en serraje. Este material aporta una textura suave y elegante que eleva automáticamente cualquier outfit.

Además, el serraje se adapta perfectamente a las tendencias actuales, donde predominan los tejidos naturales y los acabados sofisticados.

Diseño sofisticado y atemporal

El diseño plano tipo mocasín mantiene la esencia clásica de este calzado, pero incorpora un acabado mucho más actual y sencillo. Su silueta limpia y sencilla permite utilizarlo tanto en looks casuales como en estilismos más elegantes, convirtiéndose en una pieza imprescindible para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

El acabado en punta redonda aporta un aire refinado y favorecedor, además de ofrecer mayor comodidad al caminar. Este tipo de diseño resulta ideal para llevar durante largas jornadas gracias a su ajuste cómodo y flexible.

Copete subido y estética original

El detalle de copete subido añade personalidad al mocasín y le da un toque más estructurado y moderno. Este elemento clásico, reinterpretado de forma contemporánea, convierte el zapato en una opción elegante pero desenfadada al mismo tiempo.

Suela efecto engomado

Este detalle no solo aporta un acabado moderno, sino también mayor comodidad y estabilidad al caminar. Este tipo de suela mejora el agarre y hace que el calzado sea mucho más práctico para el uso diario.

Composición de los zapatos aún más elegantes y cómodos.

Corte: 100% piel vacuno.

Forro: 100% poliéster.

Suela: 100% estireno butadieno estireno.

Plantilla: 100% poliéster.

La piel vacuno aporta durabilidad y un acabado premium, mientras que la suela flexible mejora la comodidad y adaptación al pie.

Alpe mocasines de El Corte Inglés

Para entender más este estilo solo hay que ver cómo es este modelo de El Cortes Inglés.

Mocasines planos de mujer de piel vernice en color rojo Alpe. Son planos con suela antideslizante y sin cierre.

Composición exterior: Piel. Composición interior: Piel + textil. Plantilla: Textil. Con la garantía de calidad de Alpe. Fabricado en España.

Material exterior:

100% Piel

Material interior:

100% Textil

Tipo de altura tacón: bajo (de 1 a 3 cm)

Alto de tacón: 1,5 cm

Suela: textil

Puntera: redonda

Cierre: sin cierre-Abiertos

Corina en calzados Elche: los zapatos aún más elegantes y cómodos

Los Mocasines Bicolor en color camel y blanco son una elección perfecta para quienes buscan un estilo sofisticado y moderno.

Diseño con antifaz en la parte frontal, presentan un diseño bicolor que combina a la perfección con cualquier look, ideales para aquellos días en los que quieras sentirte cómoda sin sacrificar el estilo.

Su punta redonda y su suela sólida permiten una experiencia cómoda y estable en cada paso.

Puedes combinarlos con pantalones casuales, faldas o incluso vestidos de verano, creando un look total pero con un toque muy chic.

Fabricados con polipiel de alta calidad con interior de textil asegura la máxima comodidad al caminar. De la marca Corina, producto de importación.

Un mocasín versátil para cualquier look

Gracias a su diseño sofisticado, y bicolor, este modelo puede combinarse fácilmente con: