Sumar, partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tomado una nueva medida para dar alas a Marruecos. La formación magenta, que también forma parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha propuesto reeducar a los alumnos sobre el «periodo colonial español» en el reino alauí.

El partido de la ministra de Trabajo ha presentado una proposición no de ley «para la conmemoración oficial del colonialismo español en Marruecos y la difusión de su memoria histórica». La iniciativa está firmada por las diputadas de Sumar Viviane Ogou y Aina Vidal.

Concretamente, la petición se centra en que las aulas incoroporen «el periodo colonial español en Marruecos como contenido relevante dentro del currículo educativo de historia en secundaria y bachillerato, con una perspectiva crítica y basada en los derechos humanos».

A través de esta iniciativa, las representantes de la formación magenta exigen «reconocer los hitos históricos descritos como parte de la memoria democrática de España». Para ello, se pretende poner en marcha la «programación de actividades correspondiente» y «aplicar al reconocimiento del colonialismo los criterios de verdad, justicia y reparación».

Las diputadas magenta exigen al mismo Ejecutivo «impulsar acciones de divulgación, formación e investigación histórica, como exposiciones, ciclos de debates, publicaciones y producciones audiovisuales sobre el colonialismo español en el norte de África, y en particular sobre la Guerra del Rif, la batalla de Alhucemas y el uso de armamento químico».

Además, la voluntad de Sumar es, a parte de todo ello, «promover la colaboración con instituciones culturales y académicas de Marruecos». Las representantes exigen que se centren en la de la región del Rif, «para fomentar una memoria compartida, promover el diálogo intercultural y favorecer la justicia histórica».

Enseñar la Guerra del Rif

Las representantes del partido magenta subrayan la importancia de recordar la Guerra del Rif (1921–1926). Las diputadas del partido de Yolanda Díaz subrayan que «la guerra se prolongó durante años, con un coste humano y económico muy elevado». Las diputadas detallan que murieron «hasta 25.000 soldados españoles, en su mayoría de clase trabajadora, reclutados forzosamente».

Desde Sumar consideran importante educar sobre las «consecuencias devastadoras para la población civil rifeña» que tuvo esta guerra. Entre esas enseñanzas está «el uso documentado de bombardeos aéreos indiscriminados sobre pueblos, mercados y campos agrícolas, así como el uso de armas químicas prohibidas, como el gas mostaza, a pesar de las limitaciones establecidas por la Convención de La Haya».

Por otro lado, también quiere educar sobre la batalla de Alhucemas, del 8 de

septiembre de 1925. «Se trata de la primera operación de desembarco aeronaval a gran escala de la historia contemporánea, que contó con el apoyo de la aviación y la marina francesas», indican desde Sumar, para añadir que «esta ofensiva marcó el principio del fin de la resistencia rifeña y, al cabo de unos meses, la República del Rif fue derrotada y su líder exiliado».

Por todo ello, Sumar culpa a España de que la región del Rif haya estado «marginada económica y socialmente, con una falta estructural de inversión pública e infraestructuras». A ojos de la formación magenta, esta situación desencadenó «las protestas sociales de los años 2016 y 2017, así como el aumento de los flujos migratorios hacia otras zonas de Marruecos, especialmente Tánger, y hacia Europa».

Por otro lado, subrayan que el «impacto profundo en el Estado español» generó una «crisis institucional» que devino en «una pérdida de confianza en el sistema parlamentario». Y finalmente la guerra fue, según Sumar, «una escuela de guerra para la generación de militares africanistas, como Francisco Franco o Emilio Mola, que más adelante protagonizarían el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil española».