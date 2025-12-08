AEMET advierte sobre grandes diferencias de temperatura en esta localidad de España

Hay una localidad de España se ha llevado la palma ante las grandes diferencias de temperatura, hasta 20 grados entre el día y la noche. La oscilación térmica es típica de las estaciones de cambios, en otoño o en primavera. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos.

Es época de resfriados y de pensar en estos cambios que van llegando a toda velocidad, en una semana más corta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser pasar. Estaremos pendientes de una situación que puede ir llegando a toda velocidad con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Unas diferencias de temperaturas en esta localidad de España que puede acabar siendo esencial en unas jornadas cargadas de actividad. De vuelta a una rutina que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, en unos días en los que todo puede ser posible.

Las grandes diferencias de temperatura en esta localidad

Las temperaturas de estos días no son nada normales, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la movilidad es enorme. Son días de salir de casa, ante un cambio que puede ser esencial.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de lejos con algunos detalles que puede convertirse en un cambio que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Las temperaturas que hay en estas fechas de diciembre, pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente puede acabar siendo clave. Es momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Estaremos muy pendientes de la alertas de la AEMET y de esta oscilación térmica que puede ser la que nos afectará de lleno en esta vuelta a la rutina que puede ser esencial en estos días.

La AEMET lanza este aviso

Teruel es una de las ciudades que vivirá una oscilación térmica más grande, de -1 a 19º estaremos ante 20 grados de diferencia desde el mediodía hasta el fin de la jornada. Prácticamente en manga corta durante el día, pero al final, acabaremos necesitando una buena chaqueta o abrigo.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando probables nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica, Baleares y localmente en el Estrecho, Ampurdán y litorales del sureste peninsular y del golfo de Cádiz. Únicamente predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental. Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones al este de las citadas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en el oeste. Cielos poco nubosos en Canarias, con la cola del frente acabando por dejar intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación a últimas horas en el norte de las islas.

Temperaturas máximas en aumento en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León. Mínimas en descenso en Galicia y en aumento en litorales cantábricos y entornos de montaña. Pocos cambios en el resto. Tampoco se esperan cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas. Heladas débiles en el Pirineo sin descartar otras montañas del centro y nordeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominará viento del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, Cantábrico, cuadrante noroeste y montañas del centro peninsular, Ampurdán y golfo de Cádiz, y en general flojo en el resto. Llegará a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia y área cantábrica, siendo probable superar localmente los 100 km/h. En Canarias, viento flojo de componentes sur y este rolando a oeste»:

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento de componente sur en el área cantábrica y en Galicia».