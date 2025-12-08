El Gobierno contrata a Cueto, cerebro del ‘caso mascarillas’, sin estar al corriente de pagos con el fisco

La mercantil Comercial Cueto 92 SL, empresa familiar del que fuera presidente Juan Carlos Cueto, imputado como cerebro de la trama de mascarillas en el caso Koldo, ha conseguido contratos con el Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 210.506 euros.

Las adjudicaciones se han producido pese a que los pliegos exigen expresamente «certificación positiva» de estar «al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias» y «no tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria». Esta sociedad está imputada en el caso Defex que se juzga desde abril precisamente donde se juzgan delitos contra la Hacienda Pública.

Según la documentación oficial a la que ha accedido OKDIARIO, la mercantil administrada ahora por las hermanas de Juan Carlos Cueto ha sido elegida por el Ejecutivo en varios contratos públicos distintos. Todos fueron licitados con posterioridad a que este empresario declarara el 27 de febrero de 2024 como imputado en la Audiencia Nacional. De hecho, en sus cuentas anuales Comercial Cueto se vanagloria de mantener estos encargos del Gobierno de España.

El último contrato otorgado, con fecha del pasado 8 de septiembre, es un expediente de tres lotes por un importe total de casi 70.000 euros, IVA incluido. Su objeto es el «suministro de material de repuesto de automoción necesario para el mantenimiento de vehículos URO [vehículo todoterreno de tracción a las cuatro ruedas] de dotación en el Ejército del Aire y del Espacio».

También este verano, dicha sociedad imputada se ha hecho con otros dos lotes de otros contratos del Ministerio de Defensa por un importe de 10.000 euros, impuestos incluidos, cada uno.

En el mes de abril, recibió otra adjudicación por 20.000 euros en un expediente denominado «Suministro de neumáticos, baterías, repuestos y material de ferretería para el mantenimiento de vehículos de dotación del Grupo de Automóviles» gestionado por la Base Aérea de Getafe, de las Fuerzas Armadas.

El pliego de condiciones administrativas resulta palmario. El documento establece que el adjudicatario deberá presentar «certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria» y acreditar «no tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución».

Desde que declaró ante el juez en febrero de 2024, negando cualquier implicación en el pago de mordidas, Juan Carlos Cueto ha permanecido en silencio. El juez le dejó en libertad después de retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar el país.

Tras eludir responder a pregunta alguna en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares en mayo del pasado año, el empresario no ha vuelto a pronunciarse públicamente.

Cueto era quien controlaba la firma Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, la instrumental con la que la trama Koldo hizo negocio a través de encargos por 54 millones de distintos ministerios para el suministro de mascarillas durante la pandemia.

También la firma Comercial Cueto 92 SL resultó adjudicataria en octubre de 2024 de dos lotes de un contrato del Ministerio de Defensa para el «suministro de material de repuesto de automoción». El primero de los lotes, por importe de 36.300 euros fue un encargo de «repuestos para vehículos ligeros».

El segundo requería este material para «vehículos pesados». En ambos expedientes, el Gobierno manejó tres ofertas de empresas candidatas, incluida la del Grupo Cueto. Fuentes expertas explican que este tipo de repuestos lo podrían suministrar muchas más empresas además de la de los Cueto.

Según los pliegos de contratación consultados, el Gobierno de Pedro Sánchez justificó este encargo en «la necesidad de un correcto funcionamiento de los vehículos de dotación del Ejército del Aire y del Espacio, que prestan el apoyo logístico fundamental en las operaciones de paz en las que participa».

La empresa Comercial Cueto 92 SL se hizo en septiembre de 2024 con otro lote de otro contrato también dirigido al «suministro de repuestos para el mantenimiento de vehículos ligeros y pesados» por importe de 15.807 euros. El Ejecutivo manejó aquí dos opciones y la firma vinculada al cerebro de la trama Koldo fue la elegida por ser la «oferta mejor valorada».

Blanqueo capitales Brasil

Comercial Cueto 92 SL aparece citada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en una querella de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. El documento alude a una derivada de la trama en Brasil y un presunto blanqueo de capitales.

En este escrito, se dice que fue Soluciones de Gestión SL la firma que efectuó los días 23 de octubre de 2020 y 16 de noviembre de 2020 dos transferencias a la sociedad Global Bolarque SL por un importe total de 1.045.326,97 euros. Desde aquí se realizaron 12 traspasos a Suro Capital SL por 508.939,33 euros.

Los investigadores detectan una transferencia efectuada el 25 de enero de 2022 por importe de 13.500 euros con el concepto «Transferencia Suro Capital Brasil Participacoes». De ello «se infiere que el destinatario de este importe sería una sociedad brasileña denominada Suro Capital Brasil Participacoes Ltda», según la querella.

En esta sociedad aparece como socio Fernando Pulin Velayos. Este empresario de la confianza de Cueto es «apoderado de Comercial Cueto 92 SL» desde noviembre 2009, dice el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

La querella del Ministerio Público habla de una segunda transferencia efectuada el 28 de julio de 2022 por importe de 8.750 euros con el concepto «Transferencia Banco ITAU BBA SA». De ello «se infiere que la misma pudo ser destinada a esta entidad financiera brasileña».

Desfalco en el caso Defex

El juez José de la Mata abrió en 2019 juicio oral a la empresa semipública Defex, a otras dos sociedades –una de ellas la de Cueto– y a 24 personas físicas, entre ellas la ex cúpula de la entidad. El magistrado abre juicio oral por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.

Entre las personas a las que De la Mata envía a juicio se encuentran los ex presidentes de Defex y de Comercial Cueto 92, Juan Carlos Cueto. El instructor establece fianzas que en su caso superan los 400 millones de euros, entre la multa y la responsabilidad civil. Para la sociedad Comercial Cueto 92 se establece una fianza de 62 millones, que incluye las cuotas defraudadas a Agencia Tributaria.