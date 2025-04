Koldo alertó a un empresario: «Sal corriendo, estás contaminado radiactivamente, no quiero morir por esto»

Koldo García alertó al empresario Juan Carlos Cueto, considerado el «titular de hecho» de la empresa Soluciones de Gestión SL, sobre la situación crítica en la que estaba. «Yo que tú saldría corriendo… a mí me da verdadero miedo acercarme… pero pánico», advirtió el ex asesor de Jose Luis Ábalos a Cueto en una conversación telefónica interceptada el 14 de diciembre de 2023. Cueto preguntó si el empresario Víctor de Aldama estaba «tan contaminado radioactivamente», Koldo fue tajante: «Yo no quiero morir. Y menos por eso».

En ese momento los imputados estaban preocupados por la reclamación del Gobierno de Baleares a Soluciones de Gestión SL –la principal empresa de la trama–, por valor de «casi tres millones de euros debido al estado de las mascarillas». No querían que prosperara porque eso abría la puerta a otras investigaciones que finalmente se han abierto. Las diligencias de la Guardia Civil documentan cómo Koldo García usó su influencia para evitar esa reclamación millonaria desde Baleares.

El informe recoge otra conversación del 7 de diciembre de 2023 en la que Koldo asegura a Cueto que «todo va por buen camino, no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor». Cuando Cueto pregunta si eso significa que «no van a hacer nada», Koldo responde: «Eso es lo que yo interpreto».

Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo fue más explícito: «Yo ya lo confirmé y está más que hecho». Al ser interrogado sobre qué significaba «más que hecho», respondió: «Pues te explico, más que hecho es, oiga… por favor… pasen de esta mierda… y me dicen… vale. Y eso está hecho al nivel que se tenía que hacer para que sea real».

«Acojonados»

La investigación revela que la reclamación del Gobierno balear preocupaba enormemente a Cueto, quien admitió a Koldo: «estamos ahí un poco acojonados» y «si deciden que tiran pa’lante pues la empresa va a concurso, así de claro».

Juan Carlos Cueto y Koldo García, en una fotografía incluida en el sumario.

Abogados del Estado

El informe policial también revela que Koldo habría consultado con «abogados del Estado» del «ex ministerio donde yo trabajaba antes» [Transportes], quienes le habrían asegurado que la reclamación «recorrido jurídico no tiene ninguno. O sea, ninguno pero ninguno».

La investigación señala que Cueto, en una conversación con su empleado Íñigo Rotaeche, confesó que las gestiones de Koldo eran «un favor que le estaba pidiendo tu vecino… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio». La referencia al «ex jefe» apuntaría, según el informe, a José Luis Ábalos.

Mordidas de los contratos

El patrimonio inmobiliario y financiero de Koldo y su entorno está bajo sospecha. Los investigadores subrayan que «habría aumentado significativamente y de forma inusual, coincidiendo en el tiempo esta variación con las adjudicaciones investigadas», y detectan «una fuente desconocida de dinero en efectivo».

En este sentido, la investigación ha revelado que Joseba García, hermano de Koldo, «habría recibido dinero en efectivo propiedad de Koldo» y tendría a su nombre «el chalé de arriba», en referencia a una vivienda unifamiliar en Polop (Alicante) que «se configura como la vivienda familiar de Koldo».

Un dato revelador aparece en una conversación entre Joseba y su hijo, donde el primero reproduce lo dicho a su hermano Koldo: «No te voy a dejar ni un duro ni te lo voy a cambiar por billetes en mano».

Evitaban las llamadas

La Guardia Civil también documenta cómo los investigados tomaban precauciones en sus comunicaciones. En una conversación del 7 de diciembre de 2023, cuando Íñigo pregunta a Cueto si Koldo le ha dicho que «esto te lo van a resolver», Cueto le corta: «Íñigo… ¿tú crees que por teléfono se pueden hablar esas cosas?».

En otra ocasión, la pareja de Cueto le pregunta si se había reunido con «el vecino» (Koldo), a lo que Cueto responde: «Lo hablamos en vivo… sí me he reunido y ha hablado dos veces por teléfono y tiene que esperar todavía una llamada». Cuando ella insiste, él responde: «Pero es que me preguntas justo por teléfono…».

El caso Koldo sigue arrojando luz sobre las presuntas prácticas corruptas durante la pandemia, revelando un intrincado sistema de favores, influencias y un lenguaje críptico que los investigados utilizaban conscientemente para eludir la vigilancia.