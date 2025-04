Koldo no acepta su análisis caligráfico: «He perdido fuerza en la mano derecha después de cinco años»

«He perdido fuerza en la mano después de cinco años», con estas palabras Koldo García rebate a la experta en caligrafía que ha determinado que es su letra la que aparecía en la hoja de los contratos de constructoras que aportó Víctor de Aldama al juez. El informe fue encargado por el instructor del Tribunal Supremo que investiga a José Luis Ábalos y a Koldo García.

El ex asesor de José Luis Ábalos acudió al alto tribunal el pasado 18 de febrero para someterse a una prueba caligráfica. Koldo García estuvo durante más de una hora escribiendo en un papel frases que han sido analizadas por los peritos judiciales.

Koldo García aseguraba desde un primer momento que esa no era su letra. Llegaba incluso a no poder leer lo que estaba escrito, no reconociendo que esas anotaciones manuscritas las había hecho él.

Al conocer que el juez quería conocer la veracidad sobre estas anotaciones encargando una prueba caligráfica, su defensa aportó 21 informes médicos de que se había operado del brazo para explicar que su escritura había cambiado. De nada han servido, puesto que la perito ha señalado que es su letra.

«Si después de cinco años, tres operaciones, una de codo, una de hombro y otra de cervical, no afecta a la escritura, ¿por qué he perdido fuerza en la mano?.. Pues bueno, pues ya está», explica Koldo García en una conversación con OKDIARIO.

Y zanja: «Yo no soy nadie para desprestigiar a ningún profesional, pero sacar todas estas conclusiones de una foto me parece complejo… Pero bueno, no voy a decir nada».

Anotaciones no reales

Su defensa también ha enviado un comunicado para poner en contexto el resultado de la prueba caligráfica. Expone que se trata de una prueba sobre un documento que es una especie de foto de un pantallazo de WhatsApp.

«Cualquiera de esos instrumentos, fotos, pantallazos es perfectamente cuestionable y perfectamente manipulable su contenido. El documento de cuestión contiene información que nunca se produjo, pero sin ninguna de esas obras o ninguna de esas contrataciones», explica.

Y prosigue: «No tiene ningún sentido, salvo que sea por ignorancia del que pretende usar esa prueba el hecho de poner una caligrafía al lado de unos hechos que nunca ocurrieron. Resultan más que dudoso que una persona después de varias operaciones en el brazo y codo, pueda escribir cinco años más tarde exactamente igual.»

«En todo caso, se trata de un documento que, considerando o no la veracidad de la caligrafía, no contiene ninguna realidad fáctica. Por tanto, hemos de preguntarnos qué sentido tiene más que quien lo ha hecho o quien lo ha escrito», explica su defensa.

El peritaje de Koldo García

El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, concluye categóricamente que la letra en los documentos aportados por Víctor de Aldama «ha sido realizada por la misma persona», específicamente por Koldo García.

La perito ha identificado numerosas grafías con idéntica ejecución, movimientos, arpones en puntos de inicio o finales, forma, inclinación, torsiones y gestos en la escritura analizada.

Estos elementos son considerados cruciales por ser gestos que escapan al consciente de la persona y resultan difíciles de imitar o modificar al realizarse de forma innata y automática. Se detiene en las peculiaridades de su escritura. Como ejemplo, la prueba destaca la forma en que Koldo García escribe la letra A: «fragmentada, ejecutada en varios trazos» y con la «parte superior abierta».

Similar situación ocurre con la letra U, que se asemeja a una V, con un «punto de inicio más corto que la siguiente cúspide, que queda situada más alta». El análisis también señala particularidades en la letra O, similar al número seis, la letra B fragmentada en varios trazos, y la letra S parecida al número cinco.

El informe explica con detalle la metodología empleada, refiriéndose específicamente al método grafonómico, una técnica especializada «encargada de examinar los rasgos de las escrituras, los llamados gestos tipo del escritor, gestos que pertenecen al subconsciente del individuo y que son difíciles de ocultar, falsificar y automodificar».

Para la perito no hay duda de que es la letra de Koldo García. El informe, de 54 páginas, detalla un minucioso análisis comparativo entre las muestras de escritura obtenidas en sede judicial y los documentos de Aldama.