La Audiencia Nacional ha señalado para abril, mayo, junio y julio de 2026 el inicio del juicio oral del caso Defex relativo a presuntas comisiones ilegales en Angola contra Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro financiero de la trama de las mascarillas que salpica al entorno del presidente Pedro Sánchez. El proceso se desarrollará en 21 sesiones repartidas entre las sedes de San Fernando de Henares y Madrid, según un auto judicial que desvela en primicia OKDIARIO.

El tribunal ha fijado las fechas para un macrojuicio que arrancará los días 27, 28, 29 y 30 de abril de 2026. Continuará los días 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27 y 28 de mayo de 2026. Proseguirá los días 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de junio de 2026. Las sesiones comenzarán a las 10:00 horas en la sala de vistas ubicada en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, la elegida para casos como Gürtel, tarjetas black, o entre otros, el caso Villarejo.

Juan Carlos Cueto, propietario del Grupo Cueto e imputado en la causa, ha estado en el centro de las investigaciones judiciales sobre la adquisición irregular de mascarillas durante la pandemia en el conocido como caso Koldo. Su nombre ha aparecido repetidamente en las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con los altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tras diez años de instrucción judicial, el caso contra José Ignacio Encinas, el principal imputado y ex presidente de la empresa semipública Defex, tiene fecha de juicio. La Fiscalía Anticorrupción solicita medio siglo de prisión para el principal acusado por el presunto desvío de 41 millones de euros en comisiones para conseguir contratos de material policial con el Gobierno angoleño.

El contrato principal, firmado en 2008 –en tiempos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero–, consistía en suministrar vehículos, uniformes y material diverso a la Policía angoleña. Según la Fiscalía, el precio se calculaba multiplicando el coste por «el factor mágico de 2,5» e incluso de 3 en algunos casos.

Para conseguir estos contratos, se habrían pagado comisiones superiores a seis millones de euros. También regalos por más de dos millones y medio de euros. Además, se habrían transferido grandes sumas de dinero a países como Suiza, Angola, Portugal, Francia o las Islas Caimán.

La acusación ha detectado pagos de revisiones médicas y operaciones quirúrgicas del comisario jefe de Angola, de su mujer y de sus nietos. Estos gastos aparecían contabilizados bajo el eufemístico nombre de «Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Formación». También figuran estancias hoteleras, viajes, pagos en metálico entre 500 y 600 euros semanales e incluso cestas de Navidad a funcionarios angoleños.

Defensa de Cueto

La defensa de Cueto sostiene una línea argumental «sencilla, pese a la complejidad» del caso. «Por supuesto no hubo ningún tipo de corrupción de las autoridades», afirma uno de los abogados del caso. «No hubo pagos» indebidos, asegura.

Según esta versión, «el contrato lo consiguió un empresario angoleño que contactó a nuestro cliente, que a su vez proveyó del material contratado». Se trató de «un contrato de ejecución durante varios meses o más de un año, se hicieron los embarques, se tomaba nota de la calidad de los productos en origen, etc.».

La defensa reconoce que hubo «problemas logísticos importantes en Angola». El puerto «estaba colapsado y hubo que pedir a la petrolera angoleña que les dejara su puerto». Finalmente, «se cumplió y se hicieron los pagos como establecía el contrato aquí en España en una cuenta del Deutsche Bank».

Un elemento crucial de la estrategia defensiva es que «en su momento se abrió un procedimiento penal en Angola para investigar estos hechos durante dos años». Tras analizar «muchos documentos y testimonios», la justicia angoleña dictó el «sobreseimiento libre de la causa porque no quedó acreditada las irregularidades». «Estamos invocando el hecho de cosa juzgada, no se puede volver a juzgar unos mismos hechos», argumenta la defensa. «No se discute la legitimación de Angola que han investigado mejor, interrogando a funcionarios angoleños, lo que no ha sido posible aquí».

Respecto al dinero que supuestamente «se ha distraído», la defensa niega la acusación. Argumenta que «el receptor, el socio angoleño, ha declarado aquí tanto en Luxemburgo que el dinero es suyo, que hizo trabajos justificados».

Entre los acusados destaca Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, relacionado con los conocidos papeles de Laos del caso Roldán. García Paesa se enfrenta a la misma petición de pena que Encinas: 50 años de cárcel.

Según la Fiscalía, García Paesa «organizó y creó la estructura societaria» que permitió ocultar fondos transferidos a Luxemburgo. Para Cueto, la Fiscalía reclama 32 años de cárcel y el pago de 13,5 millones a Hacienda y otros 31,2 millones a Defex.

Cueto y las mascarillas

Según consta en el sumario, Cueto habría sido el «titular de hecho» de la empresa central del caso, Soluciones de Gestión SL, que gestionaba el empresario que ha tirado de la manta Víctor de Aldama. Esta sociedad habría conseguido contratos millonarios con Transportes de los que se desviaron presuntamente mordidas cuantiosas.

Las intervenciones telefónicas han revelado la estrecha relación entre Cueto y Koldo García, el asesor del entonces ministro Ábalos. En conversaciones interceptadas en octubre de 2023, Koldo alertó a Cueto sobre su situación: «Yo que tú saldría corriendo… a mí me da verdadero miedo acercarme… pero pánico».

Cuando Cueto preguntó si Aldama estaba «tan contaminado radioactivamente», Koldo fue tajante: «Yo no quiero morir. Y menos por eso». Esta conversación se produjo el 14 de diciembre de 2023, cuando los imputados estaban preocupados por una reclamación económica del Gobierno de Baleares.

La justicia balear había reclamado a Soluciones de Gestión casi tres millones de euros «debido al estado de las mascarillas». Cueto confesó a Koldo: «Estamos ahí un poco acojonados» y «si deciden que tiran pa’lante pues la empresa va a concurso, así de claro».

Dinero negro

La UCO ha documentado cómo el patrimonio de los investigados «habría aumentado significativamente y de forma inusual, coincidiendo en el tiempo esta variación con las adjudicaciones investigadas», señala un informe policial incorporado al sumario.

Cueto también habría participado en otros negocios opacos con miembros de la Guardia Civil. El subteniente José Luis Rodríguez, que trabajaba para Cueto, mantuvo conversaciones con Koldo sobre la explotación de un negocio de pizarra en León: «20 millones [ha recibido Cueto] y no quiere poner 200.000. ¡Ya vale! Y mi reputación y la de él está en juego».