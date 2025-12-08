Ni Zara Home ni Maisons du Monde: la vajilla más bonita y barata para Navidad es de Primark

Cuando llegan estas fechas de Navidad empezamos a pensar en la manera en la que vamos a decorar la mesa para sorprender (y agradar) a nuestros invitados. Y aunque Zara Home o Maisons du Monde suelen ser los primeros nombres que vienen a la mente cuando pensamos en decoración navideña, esta vez la sorpresa llega desde Primark. La cadena irlandesa ha lanzado una colección de vajilla festiva que no sólo es preciosa, sino que además tiene unos precios que invitan a renovar la mesa sin remordimientos.

La propuesta de la firma es sencilla, decorativa y muy económica. Está centrada en piezas muy cuidadas, con detalles clásicos de Navidad, y un acabado que encaja igual de bien en una mesa tradicional que en una más moderna. Y lo cierto es que funcionan. No hace falta llenar el carrito ni comprar un juego entero para lograr un efecto especial; basta con combinar un par de piezas para transformar la cena de Nochebuena o la sobremesa del día 25. Además, Primark ha apostado por materiales resistentes, diseños fácilmente combinables y artículos que se pueden mezclar entre sí sin que la mesa parezca recargada. Una opción ideal para quienes buscan algo distinto sin gastarse lo que cuestan otras colecciones mucho más conocidas. Y lo mejor es que, pese al precio asequible, las piezas tienen un acabado sorprendentemente elegante.

Primark tiene la vajilla más bonita para esta Navidad

Lo curioso de esta colección es que no nace como una gran campaña navideña, ni con el despliegue habitual que vemos en otras tiendas especializadas. Sin embargo, ha conseguido algo que pocas marcas logran: que la gente hable de ella en las redes sociales. Basta ver las piezas en mano para entender por qué. Son diseños que inspiran ganas de poner la mesa, de preparar una merienda improvisada o de montar un aperitivo sin complicaciones.

Primark ha apostado por una estética muy reconocible como el rojo intenso, los motivos clásicos, o las formas que nos llevan directos a pensar en la Navidad, pero sin caer en lo estridente. Es una colección pequeña, pero muy bien pensada, que combina materiales resistentes con acabados cuidados para que las piezas luzcan más de lo que cuestan. Y esa sencillez tan bien resuelta es, precisamente, lo que está haciendo que muchos compradores prefieran estas piezas antes que las de Zara Home o Maisons du Monde, donde la vajilla bonita suele implicar precios bastante más altos.

Además, todas las piezas comparten la misma idea: que la decoración navideña no tiene por qué ser complicada ni cara. Un plato, un vaso especial o un set de cuencos pueden transformar por completo la mesa sin necesitar nada más. Y en ese sentido, Primark ha dado justo en el punto medio entre estética, funcionalidad y precio.

El plato de postre festoneado

El plato de postre navideño con borde festoneado (4,50 €) es probablemente la pieza que más va a verse este año en redes. Está hecho de cerámica y tiene un diseño muy cuidado: un borde rojo a rayas, un festoneado elegante y pequeños motivos navideños, como muérdago, lazos, bastones de caramelo, campanas o un cascanueces, distribuidos por todo el centro. Es el típico plato que, sin ser excesivo, da un toque festivo inmediato.

Es apto para lavavajillas, lo que facilita muchísimo el uso en días señalados, aunque no puede meterse en el microondas. Está fabricado en cerámica y corcho y forma parte de una colección con artículos a juego, algo que permite completar la mesa sin tener que recurrir a otras tiendas.

El vaso con Papá Noel en relieve

Si hay una pieza que llama la atención por su diseño, es el vaso con Papá Noel en relieve (5 €). Fabricado en vidrio con detalles en madera, tiene un acabado que recuerda al cristal tallado vintage, con dibujos en relieve y un tono rojo intenso que lo convierte en protagonista absoluto de la mesa. Ideal para bebidas frías navideñas, postres en vaso o incluso como detalle decorativo con velas.

Hay que tener en cuenta que no es apto para microondas, lavavajillas ni bebidas calientes, pero su función está clara: vestir la mesa sin esfuerzo y aportar ese toque festivo que tantas veces buscamos en las cenas de diciembre. Además, por el precio que tiene resulta complicado encontrar algo similar en otras tiendas sin triplicar el presupuesto.

El pack de tres cuencos en forma de árbol

El tercero de los productos estrella es el pack de 3 cuencos de aperitivo en forma de árbol de Navidad (6 €). La idea es tan simple como efectiva: tres pequeños cuencos verdes, apilables, ideales para salsas, frutos secos, aceitunas, dips o cualquier picoteo durante las fiestas. Su forma de abeto los convierte en un básico para las mesas navideñas sin caer en lo recargado.

Están fabricados en cerámica y corcho, son aptos para lavavajillas y microondas, y tienen unas dimensiones prácticas (4 × 10 × 12,2 cm) que los hacen muy fáciles de colocar en cualquier mesa. Se venden como un juego completo, así que no hay que buscar piezas sueltas ni completar con otros modelos.