Detenido un colombiano por perseguir con un cuchillo de 30 centímetros a dos menores en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital balear a un colombiano, como presunto autor de un delito de amenazas graves tras intimidar en dos ocasiones a dos menores de edad con un cuchillo de grandes dimensiones en la zona de Arxiduc. El arrestado persiguió a los chicos con el arma blanca al entender que los niños se estaban riendo de él.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado jueves, cuando los chicos se encontraban jugando en las inmediaciones de esta conocida zona de Palma. Según relataron posteriormente a los agentes, un hombre se aproximó a ellos visiblemente alterado, recriminándoles de forma agresiva que se estuvieran burlando de él. Sin mediar más explicación, el individuo sacó un cuchillo de gran tamaño, que resultó medir aproximadamente 30 centímetros, y comenzó a incitar a los menores para que se acercaran, en un claro intento de amedrentarlos.

Ante la gravedad de la situación, los jóvenes se mantuvieron a distancia y, tras varios momentos de tensión, el agresor abandonó el lugar sin llegar a agredirles físicamente. Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Aproximadamente una hora más tarde, el mismo individuo regresó al lugar y volvió a dirigirse a los menores con actitud intimidatoria, exhibiendo nuevamente el arma blanca mientras les lanzaba amenazas directas, entre ellas: «Venid y veréis lo que va a pasar».

Esta segunda intimidación provocó que los menores huyeran de inmediato para ponerse a salvo y alertar a la Policía Nacional. Pocos minutos después, se personó en la zona una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Los agentes lograron localizar tanto a las víctimas como al presunto autor de los hechos, quien en un primer momento negó cualquier tipo de implicación.

No obstante, en el cacheo de seguridad realizado por los policías, se le localizó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, coincidente con la descripción aportada por los menores. Ante las evidencias encontradas y el testimonio de las víctimas, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de amenazas graves, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de alertar de inmediato ante cualquier situación de amenaza o peligro, especialmente cuando afecta a menores, y se destaca la rápida actuación de los agentes, que permitió evitar una posible agresión.