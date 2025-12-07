Las mafias del narcotráfico en Cataluña están encantadas con Marlaska

Cualquiera diría, a tenor de lo que está ocurriendo, que al Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska no le interesa demasiado plantar cara al narcotráfico, vaya usted a saber por qué y si se debe a que una parte de las mafias que operan en España proceden de Marruecos, país con el que hay que llevarse bien por la cuenta que le tiene a Pedro Sánchez. Lo cierto es que la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que el ministerio está desmantelando los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña, el territorio español con mayor número de delitos relacionados con el tráfico de drogas, según los datos del propio departamento relativos al primer semestre de 2025. En esa comunidad autónoma se produjeron 2.657 infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas, un 8,4% más que en 2024.

Durante los siete años de mandato de Marlaska, los grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Barcelona se han reducido un 30%, pasando de seis a tan sólo cuatro, y los agentes que los integran se han recortado a la mitad, pasando de catorce a siete.

«Están dejándonos abandonados», declaran a este diario fuentes policiales de la Udyco que trabajan en Cataluña. Una situación que confirma el comité regional de la CEP Cataluña: «Se está favoreciendo el incremento de esta lacra y el asentamiento de más grupos de narcotraficantes en la zona».

Su diagnóstico es meridiano: «Los narcos están utilizando material de guerra y mejores vehículos. Las mafias cuentan ahora con dinero ilimitado porque están asentadas a nivel internacional. ¿Cómo competimos contra esto?», se preguntan. La cuestión es pertinente y no tiene fácil respuesta. Lo que está claro es que entre los objetivos del Gobierno no está la lucha frontal contra el narcotráfico. Porque no hace falta ser muy sagaz para comprobar que ni en medios humanos ni en técnicos España está en condición de presentar batalla. Y las mafias lo saben. Y están encantadas con Marlaska.