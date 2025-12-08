No sabía qué regalar para el amigo invisible y he encontrado el regalo perfecto en Mercadona Como Tú The Rose:pack

Cada año llega el mismo momento antes de comprar los regalos de Navidad para la familia y en especial, para los niños. Nos referimos como no, al regalo del amigo invisible, que podemos hacer con los amigos o con los compañeros de trabajo, pero ¿Qué regalo puede gustar, quedar bien y no disparar el presupuesto? Lo curioso es que, esta vez, la solución no la encontramos en una tienda de cosmética especializada ni en un catálogo de perfumes caros, sino en una estantería de Mercadona. La cadena ha lanzado ya sus lotes de Navidad y, entre ellos, uno que destaca sin esfuerzo: Como Tú The Rose.

Quizá lo mejor de estos packs es que te resuelven el regalo sin tener que pensar mucho. Son bonitos, útiles y vienen presentados de forma impecable, justo ese detalle que marca la diferencia cuando entregas un regalo. Además, Mercadona avisa de que son unidades limitadas, así que cada lote tiene ese punto de exclusividad que siempre suma cuando buscas un detalle especial sin gastar demasiado. Y lo cierto es que no hace falta complicarse más. Si el objetivo es sorprender con algo que huela bien, que resulte práctico y que tenga una presentación cuidada, The Rose lo tiene todo. Un perfume de 100 ml, una bolsa elegante que sirve como neceser y un aroma que encaja muy bien para un regalo universal, desde una amiga hasta la cuñada o la compañera del trabajo que siempre acierta con sus comentarios sobre fragancias.

Como Tú The Rose: el pack, el regalo de Mercadona perfecto para el amigo invisible

Dentro de la línea de lotes para ella, Mercadona ha lanzado uno que se va a convertir en superventas: Como Tú The Rose. Es un pack sencillo, pero muy bien pensado, y eso es lo que hace que funcione tan bien como regalo del amigo invisible. Su precio es de sólo 13 euros.

El lote incluye una fragancia de 100 ml que destaca por su aroma floral con un toque dulce. Tiene notas de salida de frambuesa, que aportan frescura y un punto jugoso; notas de corazón de rosa, que le dan ese aire romántico y suave típico de los perfumes ligados al invierno; y un fondo de vainilla, cálido y envolvente, perfecto para quienes prefieren aromas afrutados sin llegar a ser empalagosos.

Además del perfume, el pack incorpora una bolsa elegante que funciona como neceser. Y este detalle marca la diferencia, porque no es un simple accesorio: es práctica, tiene buena capacidad y sirve para maquillaje, productos de viaje o cualquier pequeño imprescindible del día a día. Visualmente queda bien y hace que el regalo tenga un aspecto más completo y cuidado.

En conjunto, The Rose es uno de esos lotes que no requieren explicación: lo ves, lo hueles y sabes que es un acierto. Es fácil de regalar, fácil de usar y, sobre todo, muy fácil de acertar, incluso cuando no conoces del todo los gustos de la persona a la que te ha tocado sorprender.

Por qué este lote es perfecto para el amigo invisible

Lo mejor de The Rose es que cumple todas las condiciones que buscamos cuando hacemos un regalo de este tipo. No es excesivamente personal, pero tampoco impersonal; tiene el equilibrio perfecto. Es bonito, su aroma es muy versátil y la presentación suma puntos.

Además:

Tiene un precio accesible de 13 euros, muy por debajo de los perfumes tradicionales.

accesible de 13 euros, muy por debajo de los perfumes tradicionales. Incluye un neceser, lo que evita que parezca solo un perfume.

lo que evita que parezca solo un perfume. Es un aroma fácil, de esos que gustan tanto a quien prefiere fragancias suaves como a quienes se decantan por lo floral.

fácil, de esos que gustan tanto a quien prefiere fragancias suaves como a quienes se decantan por lo floral. Y sobre todo: viene ya listo para regalar, sin necesidad de envolver, sin buscar complementos ni improvisar a última hora.

En un momento del año en el que todo va deprisa, encontrar algo así simplifica mucho la vida.

Otros lotes de Mercadona que también triunfan esta Navidad

Aunque The Rose es uno de los más equilibrados y fáciles de regalar, Mercadona ha sacado una colección bastante amplia con opciones para todos los perfiles. Entre los lotes estrella destacan:

Para Ella

Rose Nude: perfume floral apolvado, gel de baño, crema corporal con glitter y una caja joyero con espejo y tres cajones. 11,50 euros.

perfume floral apolvado, gel de baño, crema corporal con glitter y una caja joyero con espejo y tres cajones. 11,50 euros. Soirée My Sou : fragancia de 100 ml con vela aromática y farolillo metálico decorativo. 15 euros.

: fragancia de 100 ml con vela aromática y farolillo metálico decorativo. 15 euros. Special Shine : perfume y joyero de dos cajones, pensado para quienes adoran los detalles prácticos. 15 euros.

: perfume y joyero de dos cajones, pensado para quienes adoran los detalles prácticos. 15 euros. Como Tú Gold: perfume floral frutal almizclado con vela a juego y farolillo. 11 euros.

Para Él

Como Tú Viento : fragancia fresca con mochila de tela gruesa en color caqui. 12 euros.

: fragancia fresca con mochila de tela gruesa en color caqui. 12 euros. Supreme My Soul: perfume, gel champú y neceser negro. 14 euros.

perfume, gel champú y neceser negro. 14 euros. DJ Mariio: un lote juvenil y moderno con fragancia, desodorante y spray bucal. 10 euros.

