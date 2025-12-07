¿Qué esconde la foto de Santos Cerdán en Marruecos?

Justo cuando la trama liderada por Santos Cerdán maniobraba para hacerse con una adjudicación de obras millonarias en Marruecos, en 2019, el Consejo de Ministros aprobó varias partidas, destinadas fundamentalmente al Ministerio del Interior de Marruecos, en paralelo al refuerzo de las relaciones entre Sánchez y Mohamed VI. La trama había puesto sus ojos en una obra en el puerto industrial de la ciudad marroquí de Kenitra.

Pues bien, por aquellas el Gobierno aprobó una ayuda de 32,3 millones para el «control de la inmigración irregular», destinado al despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. A ello sumó otros 26 millones para la contratación de un suministro de vehículos para el Ministerio del Interior de Marruecos. Poco después, el Ejecutivo aprobó la concesión de un crédito por valor de 190 millones para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca, en caso de que una empresa española resultase adjudicataria en la licitación internacional convocada. Y, como gesto simbólico, España donó el Teatro Cervantes de Tánger, un inmueble de gran valor arquitectónico y cultural.

Era evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez quería a toda costa ganarse el favor de Mohamed VI y que la mejor manera de comprar el afecto del Rey era pagando con el dinero de todos los españoles. En paralelo, la trama, consciente de la situación, supo que en Marruecos había negocio: unas semanas después del viaje de Sánchez a la nación vecina, en diciembre de 2018, Santos Cerdán envió a Koldo García los números de teléfono de dos ministros marroquíes, al tiempo que le recomendó contactar «con el 1» – en alusión a Ábalos- aprovechando que esos días estaría en el país. El objetivo era claro: lograr que Acciona se hiciera con el contrato.

Al respecto, Cerdán envió a Koldo dos documentos -Resumen ejecutivo e Informe de situación social y ambiental-, relativos al proyecto del nuevo puerto de Kenitra. La pregunta es obvia: ¿A qué fue Cerdán a Marruecos si no era miembro del Gobierno? Y otra: ¿ A nadie en Moncloa le sorprendió que Cerdán apareciera en la foto, junto a Ábalos y Koldo, con los ministros de Marruecos? Y la última pregunta: ¿Quién está detrás de esa foto?