Carlos Mazón, el corredor de fondo del PP para la Generalitat Valenciana y la pesadilla de Ximo Puig

El próximo 3 de junio se cumplirán dos años desde que Carlos Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974) alcanzó la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Si como auguran las encuestas consigue presidir la Generalitat será el resultado de una carrera de fondo en la que ha puesto todo su empeño en estos 24 meses. Cómo los maratones en los que participa cada vez que tiene ocasión. Y un trayecto en el que se ha convertido en la pesadilla política del socialista Ximo Puig, al que ha dejado sin aliento.

Es un día cualquiera. Amanece. Desde los vehículos que van de Playa San Juan a Alicante se puede ver a un runner que, incansable, cubre su ruta diaria, hasta la Diputación, en pleno centro de la ciudad. Es Carlos Mazón, al que también se puede ver corriendo a esas horas junto al cauce del río Turia cuando pernocta en Valencia.

Es tal su afición, su disciplina y su tesón, que hasta ha seguido con su rutina deportiva cuando líderes nacionales del PP han visitado Alicante, como es el caso de Cuca Gamarra, con quien ha compartido ese entrenamiento diario bordeando la playa de El Postiguet, en pleno centro de la ciudad.

Y siempre, como él mismo afirma en el vídeo que ilustra esta información, lleva en su maleta su par de zapatillas para poder continuar con su rutina deportiva cada día. Es, de hecho, lo que introduce en la maleta cuando sale de viaje inmediatamente después de la foto de su familia.

Las otras pasiones de Mazón

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante (UA), Carlos Mazón es padre de dos hijos. Sus escasos ratos de ocio los dedica a la lectura. Lee cada noche, por tarde que sea. Su madre es la «gran recomendadora de libros, desde que era pequeño». Y su autor favorito es Stefan Zweig. Y el libro de este autor que Mazón recomienda es Novela de ajedrez, «porque tiene que ver con el talento». Ahora, confiesa, está leyendo La España en la que creo, cuyo autor es Alfonso Guerra, porque «contrastar puntos de vista tan distintos, me enriquece muchísimo».

Pero su gran pasión es la música, que escucha incansablemente en las largas horas de carretera, como confiesa, también, en el vídeo: «Que no falte ningún tipo de música». Él, además, toca la guitarra y el piano. Incluso, llegó a formar un grupo musical: Marengo, con el que estuvo a punto de acudir a Eurovisión.

Entre todas esas canciones que escucha cada día, su favorita es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Pero oye tanto música clásica como rumba y hasta heavy metal. Todo, en esas largas jornadas de carretera. Aunque, entre toda la música que escucha, reconoce que «Nino Bravo es innegociable».

Youtube guarda algunas de las joyas de las actuaciones de Marengo. Entre ellas, una en que interpretan en directo una versión de Me llamas, de José Luis Perales, que termina contagiando de su ritmo al público asistente.

Le gusta el fútbol, pero sobre todo le gusta el Hércules de Alicante. El equipo de sus amores, hoy en horas bajas, al que sigue a pesar de que milita en el equivalente a la Cuarta División del fútbol español. No en balde, un tío abuelo suyo, Alfonso Guixot, presidió la entidad blanquiazul, también, en un momento especialmente difícil.

Su padre fue quien le regaló la primera corbata que Carlos Mazón tuvo en su vida. Era de su progenitor. Y fue él quien se la regaló: «La llevo siempre». Una corbata que no es ni un talismán ni un amuleto «pero sí que me lleva muy dentro».

La Cámara de Comercio

Tiene sobrados conocimientos de gestión. Y no sólo por la etapa como vicepresidente de la Diputación de Alicante, que ahora preside, sino por un brillante periodo en la Cámara de Comercio, a la que accedió como director general en 2009, siendo entonces presidente otro recordado alicantino al que lleva en su corazón: el socialista Antonio Fernández Valenzuela.

En memoria de Valenzuela, compartió un acto con el mismísimo Alfonso Guerra. Y ello, porque otras de sus características es que Carlos Mazón jamás ha sido una persona sectaria ni de extremos.

En la Cámara de Comercio tuvo que afrontar momentos muy difíciles, una vez el Gobierno de Zapatero optó por suprimir la cuota cameral sin dar otra alternativa. Las Cámaras quedaron entonces en una tierra de nadie en lo jurídico y en su financiación.

Pero Carlos Mazón hizo de la necesidad virtud y, con el equipo de entonces, puso en marcha un plan de negocio caracterizado por la contención del gasto, el racionamiento estructural y los nuevos programas, para lo que atrajo también fondos europeos. Aquel equipo no sólo consiguió sanear la organización, sino mantener indemne el patrimonio de la misma.

La gestión

Es de esa época de donde procede su firme apuesta por los autónomos, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores. Un largo camino de 10 años, que culminó en 2019, cuando decidió aceptar la propuesta del PP para presidir la Diputación de Alicante. Unos meses después, fue elegido presidente provincial de esa misma organización política en Alicante.

Pero, tampoco fue un camino un camino de rosas. Nada más acceder a la presidencia de la Diputación tuvo que resolver la crisis generada por los incendios estivales. Poco después, la Dana que asoló una comarca muy querida por él: la Vega Baja del Segura. Y, casi a renglón seguido, la crisis del Covid.

Impulsó entonces, y lo sigue haciendo, ayudas para esos autónomos, pymes y emprendedores. E ideó lo que se ha dado por llamar la revolución fiscal de Mazón, con la que el 80% de los valencianos serán los que menos impuestos paguen en toda España. Como le gusta predicar con el ejemplo, desde la Diputación de Alicante ha eliminado el tramo provincial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Pero este perfil no estaría completo sin nombrar a quien ha sido su gran amiga y consejera desde hace años: Macarena Montesinos, hija del inolvidable Juan Antonio Montesinos. Maca, como es conocida por todo el PP alicantino, no sólo es un referente para Mazón, sino para todo el partido. Y no sólo por su enorme visión política, sino por esa cercanía y sensibilidad que siempre demuestra. Montesinos es hoy portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados.

Su última decisión, con la que ha vuelto a descolocar a Ximo Puig, ha sido la de liderar la lista de las Cortes Valencianas en Alicante. La tomó porque, como dijo entonces: «Soy de Alicante». Si gana, como apuntan todas las encuestas menos el CIS de Tezanos, será el primer presidente de la Generalitat desde una lista de esta provincia. Otro reto, que quiere conseguir en los próximo días. Mazón en estado puro: directo, sincero y sin dobleces.