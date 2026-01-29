La Guardia Civil ha rescatado a los dos esquiadores atrapados por un alud esta mañana en una zona de pistas de la estación de Cerler (Huesca). Una de las víctimas ya había fallecido y la otra ha sido trasladada con hipotermia al hospital Miguel Servet.

Las dos víctimas formaban parte de un grupo de cuatro esquiadores y snowboarders que han sido sorprendidos por el alud en el Pico del Gallinero. Dos de los cuatro esquiadores escaparon del alud y alertaron de inmediato al teléfono de emergencias 112.

El alud de Cerler se produjo en la zona del circo del Cibolles. Hasta el lugar del accidente se desplazaron rápidamente unidades del Greim de Benasque, la Unidad Aérea y de forma preventiva el helicóptero del 112 desde Zaragoza. También se emplearon en las tareas de búsqueda unidades caninas de la Guardia Civil.

Riesgo máximo de alud

Los expertos han alertado del máximo riesgo de alud que existe estos días en la cordillera pirenaica, con gran cantidad de nieve en todas las cotas y numerosas placas de hielo, gruesas y extensas, lo que eleva de forma significativa el peligro de aludes.

La oscilación repentina de las temperaturas aumenta ese riesgo de aludes y los expertos pronostican para los próximos días, una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes.