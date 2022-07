Polémica porque la Reina Letizia no se santigua en la catedral de Santiago

Un gesto de la Reina Letizia al no persignarse durante el acto religioso de este lunes en la catedral Santiago de Compostela ha originado una polémica en redes sociales y medios. Los Reyes, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudían a Santiago de Compostela para realizar la Ofrenda al Apóstol. Lo que se suponía un acto más dentro de la agenda de la Familia Real se ha convertido en un debate popular y mediático.

Y es que, la Reina volvía a no hacer la señal de la cruz en un acto religioso, como sí hicieron su marido y sus hijas. Doña Letizia, en el momento de realizar el gesto, observa a su marido y la princesa Leonor, a los que tenía uno a cada lado, llevando, acto seguido, la mirada hacia la parte alta de la catedral, tratando de evadirse con suma tranquilidad del momento.

Felipe VI, que presidió la ceremonia que se celebraba en la catedral, realizó la señal de la cruz, pero también fue comentado cómo el Monarca tuvo que comenzar de nuevo a santiguarse al trabarse en uno de los gestos como marca el oficio religioso. Letizia por su parte, en el momento de persignarse, mantuvo sus manos sobre el regazo.

Letizia no se santigua

En realidad, esta no es la primera vez que la Reina no se santigua en un acto católico. La primera imagen de Letizia en la que no realiza la señal de la cruz fue en el Año Xacobeo de 2014, tampoco lo hizo en las misas de Pascua en los años 2014, 2016 y 2019. Tampoco durante el aniversario del fallecimiento de la infanta Alicia en 2017. Un año más tarde, en 2018, en el día de Asturias, cuando visitaba junto al Rey y sus hijas la basílica de Covadonga, tampoco se persignó, aunque en este caso, como se encontraba de espaldas en la gruta, apenas se nota que no lo hace.

Los dos últimos actos religiosos en los que no se persignó, antes de la misa del pasado lunes en Santiago de Compostela, fue durante el funeral de la infanta Pilar y el funeral por las víctimas del Covid de 2020.También es cierto que, en casi todas las ocasiones, Letizia suele limitarse a inclinar levemente la cabeza como señal de respeto a la Iglesia católica y sus seguidores.