Las personas nacidas a partir de 1960 se podrán jubilar este 2026 con el 100% de la pensión en caso de cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Desde el 1 de enero, conforme dicta la Ley 27/2011, se vuelve a retrasar la edad para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los requisitos que se piden para acceder al 100% de la pensión de jubilación.

Las pensiones de jubilación, que en España reciben más de seis millones de personas, vuelven a estar en el foco de la noticia después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones en 2026. ¿El motivo? Sánchez y compañía intentaron colar en este paquete de medidas una nueva ayuda a la inquiokupación y los partidos de la oposición no accedieron a este «chantaje» del Gobierno. Así que la subida del 2,7% de las pensiones queda en el aire.

La subida de las pensiones era una de las grandes novedades en materia de pensiones en 2026, junto con el retraso de la edad de jubilación conforme dicta la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo con el objetivo de hacer frente al gasto que supondrá durante la próxima década la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom.

Cómo cobrar el 100% de la pensión

Para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, las personas que quieran acceder a la jubilación a los 65 años tendrán que cumplir con 38 años y tres meses de cotización en la Seguridad Social. En caso de no llegar a este mínimo, los trabajadores que se quieran retirar con el 100% de la pensión tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

De esta manera, una persona nacida en 1961 se podrá jubilar en 2026 sin sufrir penalizaciones en la pensión solo si tiene 38 años y tres meses cotizados. En caso contrario, tendrá que esperar hasta 2027 o 2028, en función de cuándo cumpla los años, ya que sólo podrá acceder cuando tenga 66 años y 10 meses.

En 2027 se volverá a retrasar la edad de jubilación en España, y la cotización mínima requerida para jubilarse con 65 años será de 38 años y seis meses. Los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación con el 100% de la pensión. 2027 es el último año en el que se retrasa la edad de jubilación a la espera de una nueva decisión del Gobierno, que podría volver a retrasarla. Todo indica que en los próximos años en Europa se seguirá el camino de Dinamarca, que ya ha retrasado la edad de jubilación hasta los 70 años.

La jubilación según el año de nacimiento

En este 2026 se podrán jubilar con 65 años los nacidos en 1961 y también lo podrán hacer los nacidos durante los primeros meses de 1960 que no pudieran jubilarse en 2025 por no llegar a una cotización mínima de 38 años y tres meses. En el año 2027 será el turno para los nacidos en 1962 que cumplan con los 38 años y seis meses de cotización durante su vida laboral. En caso contrario, tendrán que esperar hasta 2029.