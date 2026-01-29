El Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’, en Huelva, acoge hoy, jueves 29 de enero, una misa funeral por las víctimas del accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero. A partir de las 19:00, se celebra en la Catedral de la Almudena otra ceremonia religiosa en honor a las víctimas mortales en recuerdo del siniestro de Córdoba, al que asistirán el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sigue en streaming desde OKDIARIO la misa presidida por el obispo Santiago Gómez Sierra que contará con la presencia de los Reyes de España, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, la alcaldesa de Huelva Pilar Miranda y María Jesús Montero como representante del Gobierno.