Los Reyes don Felipe y doña Letizia han acudido este domingo a Westminster Hall, donde está situada la capilla ardiente de Isabel II. A su llegada, los monarcas se han situado frente al féretro de la Reina, donde Felipe VI se ha santiguado, un gesto que no ha realizado doña Letizia.

Precisamente, el pasado 25 de julio la Reina fue objeto de polémica por no persignarse como sí hicieron su marido y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la misa celebrada en la catedral de Santiago de Compostela con motivo de la celebración del día del patrón de España.

Pero estas dos ocasiones no son las únicas en las que la Reina no ha realizado la señal de la cruz en un acto religioso. La primera imagen de Letizia en la que no realiza la señal de la cruz fue en el Año Xacobeo de 2014, tampoco lo hizo en las misas de Pascua en los años 2014, 2016 y 2019. Tampoco durante el aniversario del fallecimiento de la infanta Alicia en 2017. Un año más tarde, en 2018, en el día de Asturias, cuando visitaba junto al Rey y sus hijas la basílica de Covadonga, tampoco se persignó, aunque en este caso, como se encontraba de espaldas en la gruta, apenas se nota que no lo hace.

Tampoco se persignó durante el funeral de la infanta Pilar y el funeral por las víctimas del Covid de 2020. En su lugar, Letizia suele limitarse a inclinar levemente la cabeza como señal de respeto a la Iglesia católica y sus seguidores.

Isabel II

Los Reyes han llegado este domingo a Londres para asistir este lunes al funeral de la Reina Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre en su residencia de Balmoral.

A su llegada a la capital británica, Sus Majestades se han trasladado a la embajada española, la que será su residencia durante estos días. A las puertas de la residencia del embajador en Reino Unido han sido recibidos con aplausos y gritos de «¡Viva España!» y «¡Viva el rey!».