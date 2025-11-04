Newcastle - Athletic: horario del partido de Champions League y cómo ver por TV gratis en directo.

El Athletic Club, que sólo ha ganado un partido de los tres que ha disputado en la máxima competición hasta el momento, se enfrenta en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League a un Newcastle que ha vencido en dos choques, por lo que está en la zona alta de la tabla. Los vascos intentarán asaltar St. James Park, pero no será nada fácil. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de los leones.

Cuándo se juega el partido de Champions League Newcastle – Athletic Club

Al Athletic Club le toca viajar a Inglaterra para medirse al Newcastle en St. James Park para disputar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto vasco tendrá que dar su mejor versión para conseguir el triunfo en territorio británico, ya que las urracas han comenzado de gran manera su participación en la máxima competición continental tras haber conseguido seis puntos de nueve posibles, habiendo perdido sólo un choque que fue ante el Barcelona. Los de Ernesto Valverde sólo han conseguido ganar al Qarabag.

Horario del Newcastle – Athletic Club de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Newcastle – Athletic Club que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 5 de noviembre. El organismo presidido por Aleksander Ceferin ha fijado este duelo tan importante para los vascos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. La previa debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de forma puntual en un campo tan mítico como es St. James Park.

Dónde ver el Newcastle vs Athletic Club en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en la máxima competición continental y en los otros dos torneos europeos. Este Newcastle – Athletic Club que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal, hay que recordar, que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol del viejo continente, ya que no se podrá ver gratis lo que suceda en St. James Park.

Además, todos los aficionados del conjunto vasco y los amantes de las diferentes competiciones europeas en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Newcastle – Athletic Club que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que destacar que los clientes de este medio también pueden acceder a su página web para ver mediante un ordenador todo lo que suceda en este partidazo que se celebra en St. James Park.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información que se produzca en esta apasionante jornada 4 de la fase de liga de la Champions League que tenemos por delante. También publicaremos la crónica de este Newcastle – Athletic Club que se juega en St. James Park, actualizaremos cómo queda la clasificación al acabar todos los encuentros y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en el campo de las urracas.

Dónde escuchar por radio en directo el Newcastle – Athletic Club

Todos los hinchas del cuadro dirigido por Ernesto Valverde que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League pondrá escucharlo gratis por la radio. Emisoras como RNE, Onda Cero, Cope, Radio Marca o la Ser conectarán con St. James Park para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Newcastle – Athletic Club.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Newcastle – Athletic Club

St. James Park, situado en Inglaterra, será el escenario donde se jugará el Newcastle – Athletic Club que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio es uno de los más famosos y míticos de Reino Unido y del fútbol europeo, ya que fue inaugurado en 1880. Tiene capacidad para recibir a unos 52.000 aficionados y se espera que sea una auténtica caldera para este choque en el que buscarán conseguir la victoria para mantenerse entre los ocho primeros en la clasificación.

La UEFA ha designado al árbitro eslovaco Ivan Kruzliak para que dirija la contienda entre el Newcastle y el Athletic Club correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El suizo Fedayi San estará manejando el VAR, por lo que es el responsable de analizar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará ubicado entre los dos banquillos de St. James Park.