Última hora del estado de salud de Marina Romero, nuera de Makoke: «Es una jabata»

Marina Romero, la novia de Javier Tudela, ha sido siempre muy discreta con su vida personal, pero la noticia de su grave enfermedad la ha convertido en noticia. Ha sido Makoke la que la ha puesto en el foco, ya que este el motivo por el que ha aplazado su boda con Gonzalo Fernández, su novio, que estaba prevista para el pasado 12 de septiembre en Ibiza. Desde entonces se han ido conociendo novedades a cuentagotas, siendo en el programa Fiesta donde ha dado más detalles de cómo se encuentra su nuera, algo que hacía este mismo fin de semana.

La pareja de Javier Tudela, que es madre de dos hijos, tuvo que ser intervenida de urgencia por una enfermedad de la que no ha querido dar su nombre, aunque sí que ha dado muestras de las secuelas que le está produciendo el tratamiento. Hace apenas unos días era la propia Marina la que anunciaba que todavía quedaban días complicados. «Sé que nos esperan días difíciles», escribía en su cuenta de Instagram, aunque miraba con esperanza al futuro gracias a su pareja y a sus hijos: «También sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos».

Días después, en el plató de Fiesta, era Makoke la que tenía que hablar de este asunto después de que sus compañeros de programa le preguntasen por él. «Es una jabata», así comenzaba su intervención. Pese al momento delicado, la tertuliana asegura que «la vida es un camino de obstáculos» y que esta enfermedad «es uno más» que espera que se supere lo antes posible.

«Me emociono mucho al recordar las imágenes. Estamos ahí, superándolo, más unidos que nunca, y ellos son una familia increíble. Está todo bien, no os puedo decir más. A mí no me concierne decirlo, es ella», de esta manera no quería dar más detalles, guardando así la discreción que le han pedido que mantenga.

Marina Romero tiene una nueva ilusión en lo laboral pese a la enfermedad

Desde Fiesta también querían mostrar la parte buena, en la que se puede ver que Marina y Javier se han embarcado en un nuevo negocio relacionado con la hostelería y que está situado en una de las zonas más elitistas de Madrid, donde viven famosos como Terelu Campos y Alejandra Rubio.

«Son parte de un nuevo proyecto gastronómico en el Mercado de Aravaca. Marina no para de trabajar y están muy ilusionados. Tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para», aseguraba al ver las imágenes de la promoción de este nuevo lugar.