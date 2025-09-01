Makoke reacciona a su criticada imagen en una portada: «Evidentemente, estoy horrorosa»

Hace tan solo unas semanas, a través de redes sociales, podíamos ser testigos de cómo Makoke estaba disfrutando de uno de los veranos más espectaculares de su vida. Sobre todo porque el 12 de septiembre iba a darse el «sí, quiero» con Gonzalo Fernández en una boda de ensueño. A pesar de todo, hace unos cuantos días, la colaboradora de televisión se vio obligada a anunciar que, por un «motivo familiar y de salud», finalmente no podrían celebrar la boda. Pero no todo queda ahí, puesto que, el pasado miércoles 27 de agosto, la ex mujer de Kiko Matamoros fue portada de la revista Lecturas. De esta forma, a través de esas fotografías publicadas, podíamos ver a Makoke atendiendo una llamada en las inmediaciones de la Unidad de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra, situada en Pamplona. Más allá de la dureza de las circunstancias, llamó poderosamente la atención el rostro de la tertuliana.

Y todo porque no es el habitual que podemos ver en sus redes sociales. En esas fotografías, donde podíamos ver a una Makoke repleta de angustia y preocupación. Recordemos que, durante todo este tiempo, ha estado acompañada no solamente por sus hijos, Anita Matamoros y Javier Tudela, sino también por la novia de éste, Marina Romero. Como era de esperar, estas imágenes han generado un gran número de comentarios en redes sociales, precisamente por lo sumamente desmejorada que aparece Makoke. Un hecho que no han querido pasar por alto los compañeros de Fiesta, que no han dudado en hacerse eco de varias de las críticas que ha recibido la colaboradora tras hacerse públicas estas imágenes. Como era de esperar, la señalada no ha dudado en pronunciarse al respecto: «Me importa un comino salir como he salido», comenzó diciendo. Y añadió: «Es la primera vez en mi vida que me da exactamente igual salir como haya salido».

Lejos de que todo quede ahí, Makoke no dudó en analizar la fotografía de la portada de Lecturas: «Evidentemente, estoy horrorosa. Es mi cara, no os voy a engañar. Pero me da igual», espetó. Además, quiso aclarar algo: «Era un momento muy difícil. Si no, yo no pospongo la boda», recordó.

Fue entonces cuando quiso aprovechar la oportunidad para hacer hincapié en el sinfín de crueles comentarios que ha recibido estos días, desde que vio la luz esta portada: «Realmente es triste que haya gente que piense que yo no estoy triste, cuando están viendo a una persona totalmente destrozada. Que piensen lo que quieran».

Por si fuera poco, ha querido hacer hincapié en que tiene 55 años, y que ha estado prácticamente tres meses y medio en un reality como es Supervivientes, en el que ha aparecido en televisión «con la cara lavada». Así pues, no es ningún secreto que la gente ya era conocedora de su rostro sin maquillaje y sin ningún tipo de filtro.