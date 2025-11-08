Un soltero de ‘First Dates’ sorprende con el esqueleto de su gato muerto: «Colecciono huesos de personas»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, sus casi 10 años en emisión le han otorgado mucho reconocimiento en la parrilla televisiva. Por ello, y con la intención de celebrar Halloween, el equipo del programa y el local del amor presentó su apariencia más macabra. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Julia, una joven de 22 años que nació en Transilvania.

Debido a que fue la primera en llegar al restaurante, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera, disfrazado de vampiro. A nivel personal no ha tenido mucha suerte en el amor. Por ello, ha querido probar suerte en el programa de Cuatro. «Tengo una personalidad fuerte y muchos hombres tienen miedo de esto», aseguraba. Teniendo esto en cuenta, la organización del formato quiso presentarle a Esaúl. El soltero, de 26 años y originario de Valencia, no era la primera vez que acudía al local. Pero, en la primera ocasión, no tuvo suerte. Eso sí, esta vez no acudió solo a conocer a su cita.

Con un marco particular en la mano, Esaúl explicó que llevaba un esqueleto. Pero, no era un esqueleto falso. «Es mi gato», le reveló al presentador. Una confesión que dejó al vasco completamente estupefacto. «Mi gato Gustabo con be, falleció hace mucho tiempo», le explicó el valenciano. Una confesión que el presentador del programa dudaba, pero que el soltero le aseguró que era real.

«Colecciono huesos de personas, de animales, me interesa ese mundo de la medicina. La gente paga por ir a un museo para ver un esqueleto de un cuerpo humano, yo lo tengo en casa», indicó. Respecto a su cita, el presentador le mostró una foto de Julia, de pequeña, frente al castillo de Drácula. Una instantánea que enamoró al soltero.

El primer encuentro entre la pareja de solteros no estuvo nada mal. Pero, el que quedó maravillado fue participante. «¡Saquen los anillos! Nos podemos casar hoy», exclamó. Seguidamente, el joven le mostró los huesos que traía. Pero, Julia fue tajante con él. «No voy a poner esto en mi casa», sentenció. Fue entonces cuando Esaúl se sinceró con ella.

Julia sobre su cita de ‘First Dates’: «Lo veo un poco chica»

«Es el esqueleto de un gato que estuvo vivo en su casa», le aclaró Carlos Sobera. Una confesión que la dejó impactada. «Me parece muy oscuro y muy raro», admitió. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. Pero, mientras él se mostraba entusiasmado con ella, la joven no podía opinar lo mismo.

«Lo veo un poco chica», confesó en uno de los totales. Y es que, la manera de vestir del joven y su pelo largo no le convencieron nada. Por ello, en la decisión final de First Dates lo tuvo claro. «Te metía los colmillos ahí hasta donde llegaran», le dijo Esaúl. Pero, Julia fue sincera con él. «Lo del gato fue too much para mí», indicó. «¡Lo puedo pintar de rosa! ¡Lo puedo tirar!», la intentó convencer. «No es mi tipo de físico, no me gusta el pelo largo», sentenció ella. «Ya te acordarás de mí», le respondió el valenciano.