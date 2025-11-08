Anabel Pantoja, contra sus compañeros de ‘Bailando con las estrellas’: «Se creen que…»

Bailando con las estrellas continúa arrasando en la noche del sábado. El popular talent de baile ha fichado a nuevas celebridades para proponerles varios retos sobre la pista de baile. De esta manera, cada uno tiene que demostrar lo mucho o lo poco que han aprendido durante los ensayos de la semana. Por ello, y teniendo en cuenta que horas antes el mundo entero celebró la noche de Halloween, los concursantes y todo el equipo del formato se vistieron con sus vestimentas más macabras. Una puesta en escena donde Anabel Pantoja y su compañero de baile se presentaron como Morticia y Gomez Addams.

La sobrina de Isabel Pantoja ha logrado mantenerse en el formato a lo largo de estas semanas, pues no ha sido expulsada. Pero, no son pocos los que consideran que su nivel está muy por debajo del de sus compañeros de edición. De hecho, hasta sus propios compañeros han hecho alusión a ello. Una situación que ha sido como un dardo envenenado para la sevillana. Por ello, en la gala del pasado sábado, ha roto su silencio y se ha sincerado al respecto. Y es que, Anabel Pantoja ha destacado que su objetivo de participar en el talent era desconectar de su día a día, bailando, no luchar por ser la mejor de la edición.

Cuando se han acercado a ella para preguntarle por su paso por el concurso, se ha sincerado. «Yo venía aquí contenta y con ganas de pasarlo bien, pero me he dado cuenta de que mis compañeros no están aquí igual que estamos nosotros», comenzó diciendo con disgusto. Anabel Pantoja siempre se ha caracterizado por ser una persona que dice lo que piensa, aunque duela.

Por ello, en esta ocasión no se iba a quedar callada. «Hay que saber estar cuando actuamos los demás y ser amables y dar cariño, el sábado pasado decidí que se había acabado, a partir de ahora yo mi energía positiva me la guardo para mí, se acabó, a tomar por culo, yo ya voy a lo mío. Se creen que van a acabar en El rey león», comentó.

Anabel Pantoja y su compañero, Álvaro Cuenca, han concluido su actuación en la octava posición. Pues, han finalizado el concurso con 35 puntos. «Te he visto muy metida en el papel de la familia Adams, ha tenido gracia y eso nos entretiene», dijo como conclusión Inmaculada Casal, miembro del jurado.

El toque de atención del jurado a Anabel Pantoja

Hace unas semanas, los miembros del jurado ya le llamaron la atención a la sevillana. «No digas que no te vas a esforzar más porque aquí se te valora y mucho. No me gusta nada esa actitud victimista, no te pega nada porque tú eres una persona con mucho sentido del humor y por ahí tú sí que puedes ganar el concurso», le dijo Casal de manera contundente.

Y es que, verse siempre al borde de la expulsión terminó por hundir los ánimos de Pantoja. Por ello, se sinceró. «Te doy la razón. No me puedo rendir, pero fue el lunes y me permití ese momento, pero créeme que me esfuerzo. Doy las gracias cada día por esta oportunidad, así que tiemblen los favoritos», comentó por aquel entonces.