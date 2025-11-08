Rosalía lanza un dardo envenenado a Rauw Alejandro en ‘La Perla’, canción incluida en su álbum ‘LUX’

Indiscutiblemente, Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas más sonadas y queridas del panorama musical actual. Poco a poco, y con el paso de los años, la catalana ha logrado hacerse un hueco con su carrera profesional. Eso sí, todo cambió para ella en el 2022, cuando presentó al mundo su álbum Motomami. Un proyecto discográfico que le otorgó numerosos premios nacionales e internacionales. Todo ello sumado a su gira mundial. Y es que, todos querían escuchar en directo las canciones que componen este proyecto discográfico. Sin embargo, el tour acabó en el 2023 y, desde entonces, la cantante se ha dedicado a trabajar arduamente en su nuevo disco.

Una espera que, por fin, ha terminado. El pasado 7 de noviembre, Rosalía lanzó al mundo LUX, un disco muy personal con unos registros muy diferentes a los escuchados hasta ahora de ella. Pero, entre tema y tema, ha habido uno que ha llamado la atención de todos. Y es que, para ser más exactos, la canción es La perla. Un sencillo del que ha hablado en Popcast, un pódcast de The New York Times. «Siempre hay un villano», ha comenzado diciendo la cantante. «Hay muchos villanos. La fe en la masculinidad está perdida», ha agregado.

Pero, ¿por qué este tema no está dejando indiferente a nadie? Pues, son muchos los que indican que Rosalía se lo habría dedicado a su ex pareja, Rauw Alejandro. Como es bien sabido por todos, los jóvenes mantuvieron un romance que casi pasa por el altar. Pero, de buenas a primeras, todo cambió en el 2023. El final de una historia de amor que muchos rumores han señalado que se debió a una supuesta deslealtad del puertorriqueño hacia la española.

Ninguno de los artistas llegó a confirmar el motivo de su ruptura. Pero, lo que quedó claro es que la catalana ya no quiso saber nada más de Rauw Alejandro. Por ello, sus palabras en la entrevista resuenan cada vez más fuerte. Y es que, fueron completamente opuestas a las que dijo en el 2023 en su entrevista con Ibai Llanos. «Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, y fue conocerte y me cambió un poco la situación», le dijo la artista al que era su pareja en ese momento.

Lejos de quedar aquí, parece que las coincidencias siguen creciendo. Pues, en el tema PROMESA, una de las colaboraciones que ambos hicieron juntos, hay una pequeña mención al título de este tema de la catalana. «Una promesa / Nunca es pa’ mirar atrás / Si preguntaras / Yo te la volvería a jurar / Como una perla / Que volvió al fondo del mar / Si te perdiera / Sé que te volvería a encontrar», entonan.

Señalamos que estas teorías no están confirmadas, pero son coincidencias que no han pasado desapercibidas. Además, Rosalía es conocida por todos por su gran talento para la composición. Y es que, sus letras siempre esconden detalles muy importantes.